Still steht es da – und sorgt bei vielen, die vorbeikommen, für ein Lächeln. Das große grüne Herz ist die Botschaft eines Landwirts für mehr Herzlichkeit in schwierigen Zeiten. Aber auch ein Versteck für Fasane und andere Kleintiere. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Will er einer Angebeteten durch die Blume, respektive Senfpflanze, sagen, dass er sie liebt? Oder hat der Landwirt, der auf einem Feld beim Immelhäuser Hof ein Herz aus den Pflanzen heraus mulchte, gar die Absicht, sich zu vermählen? Wollte er mit der ungewöhnlichen Struktur zwischen den Ackerfurchen einfach mal originell sein? Ist es ein Heiratsantrag? Alles Mutmaßungen. Der wahre Grund ist "ganz unspektakulär", sagt der Erschaffer des Werks, das in jüngster Vergangenheit zahlreiche Sinsheimer beeindruckt und zum Schmunzeln gebracht hat.

Wer dachte, dass die Senfpflanzen menschliche Wärme oder gar Liebe ausdrücken sollen, liegt nicht ganz verkehrt: Der Landwirt, der das 115 auf 80 Meter große Symbol auf einem Feld am Rand des Großen Walds hinterließ, das jetzt in Sozialen Medien gefeiert wurde und es sogar zum "Bild des Tages" in der RNZ geschafft hat, war nach zwei Anläufen schnell gefunden: Der 50-Jährige ist in festen Händen, seit 20 Jahren glücklich verheiratet und hat drei Kinder. Seinen Namen möchte er zwar nicht in der Zeitung lesen, aber er verrät: "In dieser schwierigen Zeit wollte ich einfach mal ein wenig Herzlichkeit in den Alltag bringen." Und zwar "ganz unspektakulär", wie er mehrmals betont. Er habe lediglich für eine kleine Auflockerung sorgen wollen, ohne allzu großen rationalen oder emotionalen Hintergrund – und ja, er wolle um Gottes willen keine große Sache daraus machen. Aber etwas mehr Herzlichkeit und Menschlichkeit dürfe es in dieser Zeit schon geben, betont er, und wenn Senfpflanzen da etwas anstoßen könnten – warum auch nicht?

Aber es kommt noch ein ganz pragmatischer, so ganz und gar nicht romantischer Aspekt hinzu. Dass sich der Senf nun zu einem Liebessymbol formiert hat, verzückt zwar die Spaziergänger. Die Pflanzen, schildert der 50-Jährige, hätten auch den Zweck, dass Jäger Wildschweine besser erkennen und bejagen können. Der Landwirt erwähnt in diesem Zusammenhang auch die Afrikanische Schweinepest, die seit Oktober letzten Jahres in mehreren Bundesländern grassiert, um den Kraichgau aber bislang einen Bogen gemacht hat. Außerdem sollen die hohen Pflanzen den Fasanen ein Versteck und damit einen besseren Schutz vor dem Fuchs und anderen Beutegreifern bieten, schildert der Landwirt.

Bis zum Frühjahr kann der Senf auf dem Feld so bleiben, wie er ist. Mal besser, mal weniger gut erkennbar – je nachdem wie viel Schnee liegt, ist das Herz dann besser oder schlechter erkennbar. Und bis dahin könne es gerne als ein "Symbol für mehr Menschlichkeit in schwierigen Zeiten" stehen, gibt der Landwirt vom Immelhäuser Hof sein Okay, den geschwungenen Formen zwischen den akkurat abgesteckten Feldern doch eine Bedeutung zu geben, die über die reine Nutzpflanze hinausgeht.

Am Küchentisch hat er den Plan entworfen, mit einem Geodreieck grob die Maße errechnet und mit dem Mulchgerät schließlich "ausgestanzt": Der Landwirt lacht herzlich, wenn er an den "Anbau" jenes Herzens denkt und zaubert noch einen weiteren "völlig unspektakulären" Grund für sein Senfsymbol aus dem Kittel: "Mich freut’s halt."

Das Feld-Herz liegt zwischen Sinsheim und Weiler, rechter Hand, knapp oberhalb der Senke am Verbindungsweg in Richtung Hammerau. Wer im oberen Stock am westlichen Rand der Siedlung Immelhäuser Hof wohnt – oder eine Drohne hat –, sieht die grüne Struktur besonders gut. Und vielleicht braucht es ja manchmal eine etwas andere Perspektive – eine, die die Dinge aus etwas mehr Distanz zum Vorschein bringt, um so die Ordnung oder gar die Herzlichkeit, die über all dem wohnen mag, zu erkennen.