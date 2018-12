Von Christiane Barth

Helmstadt-Bargen. Markt! Oder Erntemarkt? Helmstadts "Nationalfeiertag" bleibt der Sauerkrautmarkt, auch wenn Fahnen und Plakate mit einem Synonym werben. "Das Sauerkraut ist ganz wichtig", unterstreicht Bürgermeister Wolfgang Jürriens. Vor vier Jahren wurden die Organisation und damit das Marketing für den großen Jahrmarkt, der mit seiner fast 170-jährigen Tradition das Fundament des Helmstadter Veranstaltungsprogramms ist, neu aufgestellt. Die "Genossenschaft der Markthändler" übernimmt einen Großteil des logistischen Kraftaktes. "Seitdem ist es für uns etwas stressfreier", verrät Bürgermeister Jürriens.

Dass die Genossenschaft dem bewährten Sauerkrautmarkt einfach fundamentale Silben wegkürzte oder eine andere hinzutat, habe man anfangs zwar als etwas störend empfunden, doch sei man heilfroh über die Arbeitserleichterung gewesen. "Die Genossenschaft war ein Glücksfall", so Jürriens. Die Plakate und Fahnen waren fertig, da habe man sich nicht über Begrifflichkeiten streiten wollen. Mittlerweile sei auch die stark verkürzte Fassung des Sauerkrautmarktes in den Köpfen verankert. Wenn er im Gemeindeblatt auf die Veranstaltung hinweise, so Jürriens, verwende er freilich dessen ureigenste Bezeichnung: Sauerkrautmarkt. Pur. Unverändert.

Ein Glücksfall war die Genossenschaft aus einem weiteren Grund: Einen Markt in solchen Dimensionen zu stemmen, bei dem an einem Tag bis zu 10.000 Menschen das Dorf fluten, werde immer aufwendiger und komplizierter, nicht zuletzt wegen der angezogenen Stellschraube in Sachen Sicherheitsbestimmungen und Wirtschaftskontrolldienst.

Das habe seine Berechtigung, betont Jürriens. Dennoch: Für die Vereine wird es zunehmend zur Herausforderung, alle Behörden zufriedenzustellen - auch bei anderen Festen, die jedoch wichtig seien, um die Vereinskasse aufzufüllen. Und auch wenn es immer schwieriger wird, Ehrenamtliche bei der Stange zu halten, hat der Sauerkrautmarkt, der jedes Jahr am dritten Augustmittwoch stattfindet, keine Existenznöte, während andere Gemeinden, wie etwa Zuzenhausen mit seinem Dachsenfranzfest, die Segel so mancher Veranstaltung streichen mussten. "Aber die Vereine kommen an ihre Grenzen", meint Jürriens.

An der Standgebühr hat die Gemeinde in den letzten Jahren daher nicht operiert. Sie bleibt unverändert bei zehn Euro pro Meter. Die fliegenden Händler werden jedoch über die Genossenschaft abgerechnet, die Gemeinde erhält von diesem Kuchen am Ende aber auch ein Stück.

Wie wichtig die Sicherheitsbestimmungen und etwa die Einhaltung der Rettungswege sind, hat sich gerade im vergangenen Jahr gezeigt: Rettungskräfte mussten erste Hilfe leisten, als ein Besucher einen Herzinfarkt erlitten hatte.

Doch zurück zum Kern des großen Straßenfestes: Zum Sauerkraut. Der vergorene Kohl bleibt die Nummer eins inmitten eines schillernden Marktes voll bunter Ware und Möglichkeiten. "Ich rieche ihn schon Tage vor der Eröffnung, wenn ich das Fenster öffne und die Feuerwehr bei der Zubereitung ist", so der Bürgermeister. "Das hat Tradition".

Das "Nationalgericht", Rippchen mit Sauerkraut, ist buchstäblich heiß begehrt, so heiß, dass oft am späten Marktnachmittag die Kessel bereits leergeschöpft sind. Das Brauchtum von Helmstadt wird mit dem Sauerkrautkessel hochgehalten. Modernität zieht parallel mit dem Warenangebot durch die Gassen, sonst braucht der Markt nicht viel Neues. "Es ist eigentlich alles beim Alten", so der Bürgermeister. Und das wird jedes Jahr frisch angesetzt.

Los geht’s am Mittwoch, 16. August, 13.30 Uhr mit der offiziellen Eröffnung und dem Fassbieranstich. Danach: "Open end".