Sinsheim. (cbe) Die Sanierung der Hauptstraße war von langer Hand geplant worden und hätte am Dienstag beginnen sollen. Wie Ordnungsamtsleiter Werner Schleifer der RNZ am Freitag mitteilte, verschieben sich die Planungen um eine Woche: Am Montag, 17. Juni, soll es nun losgehen. Bis dahin kann die Hauptstraße normal befahren werden. Auch Busse verkehren regulär.

Die Planänderung habe "mehrere Ursachen" erklärte Schleifer. Unter anderem müsse der von der Baufirma Leonhard Weiss beauftragte Verkehrssicherrer noch Planskizzen erarbeiten. Des Weiteren müssten noch Materialien wie Container und Baugeräte herbeigeschafft werden. Dies werde in der kommenden Woche geschehen. Dass sich der Beginn großer Bauprojekte etwas verzögere, sei keine Seltenheit: Bei der Sanierung der Neulandstraße oder der Waldangellocher Ortsdurchfahrt sei dies ähnlich gewesen.

Wichtig sei laut Schleifer aber, dass nun noch in den Pfingstferien begonnen werde. Der spätere Startschuss soll zu keinen Verzögerungen führen: Der erste Bauabschnitt solle in etwas kürzerer Zeit fertiggestellt werden: "Es sind ja nur vier Arbeitstage", betont der Ordnungsamtsleiter. Diese seien laut Baufirma gut aufzuholen.