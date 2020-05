Sinsheim. (tk) Das fiel auf: Ein großes Polizeiaufgebot mit drei Streifenwagen und einem Transporter war am Dienstagmittag, kurz nach 14 Uhr, auf dem Postparkplatz in der Muthstraße sowie in der Bahnhofstraße angerückt. Die Beamten und eine Beamtin kontrollierten etliche junge Männer und Frauen, die sich seit Wochen in Grüppchen im Bahnhofsviertel treffen.

Auslöser der Kontrolle seien Hinweise auf einen Diebstahl im nahen "Müller"-Drogeriemarkt gewesen, hieß es auf Nachfrage der RNZ beim Mannheimer Polizeipräsidium. Die Lage war allerdings bis zuletzt unklar; ebenso, ob die Jugendlichen überhaupt eine Straftat begangen hatten.

Der große Personalaufwand stehe in Zusammenhang mit den Corona-Abstandsregelungen, die auch bei der Überprüfung größerer Gruppen sichergestellt werden müssten, hieß es vor Ort.