Sinsheim. (tk/cbe) 58.118 Dosen der unterschiedlichen Impfstoffe gegen das Sars-CoV 2-Virus sind im Sinsheimer Kreisimpfzentrum in Form von Erst-, Zweit-, vereinzelt auch Drittimpfungen verabreicht worden. Diese Zahl nannte das Landratsamt auf Nachfrage in einer Abschlussbilanz nach der Schließung des Zentrums im Gewerbegebiet Breite Seite. Seit heutigem 1. Oktober ist die Einrichtung geschlossen. Eine Bewertung der Zahl der Geimpften wolle man nicht vornehmen: Man gebe "als Betreiber des Impfzentrums im Auftrag des Landes keine Wertung ab".

Rund 150 bis 200 Dosen am Tag seien in den letzten Wochen vor der Schließung jedoch verabreicht worden, wie Landratsamtssprecher Ralph Adameit wissen lässt. Auch bei der Frage, ob das Impfzentrum nicht hätte früher geschlossen werden können – schließlich bieten Hausärzte flächendeckend Impfungen an und können Patienten besser beraten und überwachen – wird zurückhaltend reagiert und erneut an das Sozialministerium des Landes verwiesen.

Der Betrieb der Einrichtung in den früheren Parsa-Hallen, die vom Landratsamt zuvor auch als Asylbewerberunterkunft genutzt wurden, war personalintensiv: Inklusive der Reinigungskräfte und der Mitarbeiter eines Sicherheitsdiensts waren pro Tag insgesamt 36 Personen im Einsatz; es herrschte ein Zwei-Schicht-System. Nach dem Rückbau des Impfzentrums gehen die technischen Geräte, darunter Tiefkühlschränke und Ausstattung zur Datenverwaltung, wieder zurück an die Landesverwaltung. Obwohl öffentliches Geld, gebe man "keine Informationen zu Vertragslaufzeiten von durch den Kreis angemieteten Immobilien" bekannt.

Unklar bleibt auch, ob es bei etwaigem erneuten Bedarf eines Impfzentrums eine Option zur erneuten Anmietung der Parsa-Halle oder einer anderen Halle in Sinsheim gibt: "Uns sind keine Pläne für eine Wiedereröffnung der Impfzentren bekannt", sagt Adameit mit erneutem Verweis aufs Sozialministerium. Impfungen könne man weiterhin in Arztpraxen oder von Mobilen Impfteams erhalten, deren Einsatzorte auf der Website des Landratsamts aktualisiert werden.

Die Zahl der Personen mit einem positiven PCR-Test auf das Sars-CoV 2-Virus bewegen sich in der 35.400-Einwohner-Stadt Sinsheim seit Tagen auf niedrigem Niveau mit rückläufiger Tendenz: Cluster – wie im vergangenen Herbst etwa bei Schulklassen und vereinzelt bei Vereinen – könne man unter den zuletzt 33 positiv Getesteten nur "im familiären Umfeld" erkennen.

Zehn Erkrankte voll geimpft

Das Durchschnittsalter der aktiven Fälle liege in Sinsheim bei 31,9 Jahren; wobei öffentliche Orte wie Bars und Restaurants bei der Übertragung des Sars-CoV 2-Virus offenbar keine Rolle spielen: "Vor allem im familiären und engen sozialen Umfeld" fänden Übertragungen statt. Impfdurchbrüche sind unter diesen nicht selten: Von 35 aktiven Fällen zur Mitte der Woche in Sinsheim hätten "zehn Personen als vollständig geimpft" gegolten, räumt das Gesundheitsamt ein.

Die Situation an der Sinsheimer GRN-Klinik ist entspannt. Derzeit werden dort zwei Patienten mit dem Sars-CoV 2-Virus auf der Isolierstation sowie ein Patient auf der Intensivstation behandelt. Kein Patient ist im vergangenen Vierteljahr an oder mit dem Virus in der Klinik gestorben. Das Haus hat einen Einzugsbereich von Aglasterhausen bis Eppingen und von Bad Rappenau bis Wiesloch.

"Erfreulicherweise ist die Zahl der Krankenhausbehandlungen sehr stark zurückgegangen", sagt Dr. Johannes Berentelg, der Ärztliche Direktor der Klinik. "Bedingt durch die Impfkampagne", meint Berentelg, seien nur noch wenige Corona-Patienten in der GRN-Klinik Sinsheim. Erkrankte, die behandelt werden, seien "nahezu allesamt" ungeimpft; Berentelg nennt dies "eine sehr bittere Erfahrung", weil "schwere Krankheitsverläufe verhindert" werden könnten. Nach der Impfung in den Altenheimen, schildert Berentelg, seien "keine Patienten von dort mehr ins Krankenhaus gekommen". Zahl der Fälle, bei denen doppelt Geimpfte dennoch am Virus erkrankten, liegt laut Angaben des Robert-Koch-Instituts bei 47.753 – der Anteil in Sinsheim sei gering: "Wir hatten bisher einen Fall einer schweren Erkrankung nach Zweifach-Impfung", sagt Berentelg. Zwar gebe es "diese sogenannten Impfdurchbrüche", diese verliefen seiner Schilderung zufolge "im Normalfall relativ harmlos".

Der Blick auf die Herbst- und Winterzeit sei durchaus hoffnungsvoll: Derzeit könne die Sinsheimer GRN-Klinik – "und auch alle anderen Kliniken" – die Patienten mit dem Sars-CoV 2-Virus gut behandeln. "Ich habe die Hoffnung, dass wir auch einigermaßen gut durch den Herbst und den Winter kommen", sagt Berentelg. "Eine genaue Voraussage lässt sich allerdings nicht treffen."

Der erfahrene Mediziner geht davon aus, "dass wir mit dem Corona-Virus leben müssen". Nach seiner Einschätzung werde es "weitere Varianten geben", Impfstoffe würden "sicherlich verbessert" werden. "Eine erneute Pandemie wie im vergangenen Jahr" glaubt er, werde "nicht mehr zu befürchten" sein. Allerdings müsse man, findet Berentelg, "jeden überzeugen, dass die Impfung für ihn und für die Gesellschaft wichtig" sei.