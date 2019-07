Sinsheim. (cbe) Es ist dunkel, kein Auto weit und breit. Doch die fest installierte Geschwindigkeitsmessanlage in Rohrbach erhellt mit rotem Blitz die Nacht. So zeigt es ein Video, das der RNZ vorliegt. Und so haben es auch mehrere Anrufer dem Ordnungsamt mitgeteilt, wie dessen Leiter Werner Schleifer auf Nachfrage mitteilt: "Das Messgerät war defekt. Eine Firma hat es Dienstagnacht entfernt." Im Laufe des heutigen Freitags soll dann ein neues Messgerät eingebaut werden.

Darüber hinaus ändert sich bei den "Blitzern" so manches: Sieben sind es in Sinsheim und den Stadtteilen, die fest installiert sind, für zwei weitere in Zuzenhausen ist die Verwaltungsgemeinschaft ebenfalls zuständig. Die meisten davon sind mittlerweile die neueren Säulen. Lediglich in Eschelbach, Hoffenheim und Zuzenhausen gibt es noch die älteren "Starenkästen". Der in Eschelbach soll nach den Sommerferien verschwinden, dort wird dann ebenfalls eine Säule installiert.

Über ein Urteil des Saarländischen Verfassungsgerichtshofs zu Geschwindigkeitsmessanlagen war in der jüngeren Vergangenheit in überregionalen Medien berichtet worden. Demnach sind Geschwindigkeitsmessungen im Straßenverkehr ohne überprüfbare Messdaten nicht gerichtsfest. Konkret geht es um das Gerät "TraffiStar S350" von Jenoptik. "Dieses Gerät verwenden wir nicht", erklärt Schleifer. Die Daten der Fahrzeuge, die "geblitzt" werden, würden natürlich gespeichert.

Mit einer Frage zu einer möglichen doppelten Kontrolle hatte sich in den zurückliegenden Tagen ein Leser an die RNZ gewandt: In Steinsfurt sei in der Nähe der fest installierten Geschwindigkeitsmessanlage ein mobiler "Blitzer" aufgestellt worden. Dürfe man so etwas überhaupt? Und was passiere, wenn ein Fahrer zwei Mal "geblitzt" werde? Auf RNZ-Nachfrage erklärte Schleifer, dass es tatsächlich schon vorgekommen sei, dass in unmittelbarer Nähe eines festen "Blitzers" ein mobiler aufgestellt worden ist. Dies geschehe sehr selten und im Regelfall nachdem Anwohner das Ordnungsamt auf eine Gefahrensituation hingewiesen hätten. Und in diesem Fall werde die fest installierte Anlage immer ausgeschaltet.