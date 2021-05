Sinsheim. (cba) Ein Corona-Schnelltestzentrum in der Innenstadt wird es ab Montag, 10. Mai, geben. Seine Macher sind ein Gastronom und ein Betreiber eines Wäscheservice für Hotellerie und Gastronomie. Fachfremd zwar, trotzdem will sich das Duo, wie sie sagen, mit ihren Bürgertests in der Alten Poststraße von der Konkurrenz unterm Plastikzelt abheben: "Wenn ich zum Arzt gehe, will ich ja auch nicht ins Zelt."

Sie spielen mit offenen Karten: Sascha Thede, 43, ist Betriebsleiter im Mauerer "Café Elliot’s", lebt in St. Leon-Rot und nimmt momentan in der Gastronomie kein Geld ein. Auch Sebastian Meuter, 33, hat gerade nichts zu tun: Sein Wäscheservice in Lobbach steht still. Nun hoffen beide, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen: Meuters Textilpflege-Unternehmen, dessen Kundschaft zu 90 Prozent aus Hotels und Restaurants bestehe, zieht ebenfalls in die Räume gegenüber dem Rathaus. Bis der Laden wieder läuft, kann es dauern. Diese Lücke versucht man nun über die staatlichen Zuschüsse für die Bürgertests zu decken.

Zwar hatten die beiden mit dem medizinischen Berufsfeld bislang nichts zu tun, Quereinsteiger waren sie jedoch auch vorher schon: Sowohl Thede als auch Meuter sind Informatiker, und als Gastronom und Textilpfleger wisse man, was Hygiene bedeute. So sei das Hygienekonzept der beiden mit dem Heidelberger Hygienekonzern Henkel ausgearbeitet worden, wodurch "was Gescheites in der Innenstadt" entstehen soll. Die Qualifikation, Nasenabstriche vorzunehmen und die Proben zu testen, haben sie bei einem einstündigen Online-Kurs der Johanniter "zur Anwendung von Corona-Antigen-Tests" erworben.

Formeller Auftraggeber für die "Durchführung eines Testzentrums zur Bewältigung der Pandemie" ist das Gesundheitsamt. Abgerechnet wird mit der Kassenärztlichen Vereinigung. Bis zu sechs Euro fürs Testmedium und zwölf Euro für den Testvorgang können sie geltend machen. Für Kunden ist das Angebot kostenlos. Einen Spucktest wollen sie nicht anbieten, sagen Thede und Meuter, weil sie Zweifel an dessen Zuverlässigkeit haben.

Ob sich das Wagnis rechnet, werde sich zeigen, meint Thede. Viel verlieren könne er nicht. Da er seinen Beruf nicht ausüben könne, sei diese Chance allemal besser, als nichts zu tun: "Wir müssen da schon ein bisschen erfinderisch sein", sagt er. Von den staatlichen Überbrückungsgeldern, die ihm versprochen wurden, habe er bislang nur einen Bruchteil erhalten. Sein Café will er wieder öffnen und dann vielleicht zweigleisig fahren, falls die Nachfrage im Testzentrum dies hergebe. Da dieses ohnehin mit Aushilfskräften – teils aus dem Café, teils aus dem Wäscheservice – geplant ist, sei der Betrieb von Gastronomie und Testzentrum kein Problem. Thede und Meuter gehen sogar noch weiter: Auch ein zweites Testzentrum als "Drive-in" in der Neulandstraße schwebt ihnen vor.

Geöffnet ist das Testzentrum montags ab 6 Uhr, den Rest der Woche von 7 bis 18.30 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 16 Uhr. Online-Anmeldungen sind möglich, aber nicht erforderlich. Spontantests sind möglich. Das Ergebnis gibt es binnen 20 Minuten aufs Smartphone. Weitere Infos unter www.testzentrum-sinsheim.de