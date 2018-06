Sinsheim-Adersbach. (tk) Die Bergdörfer Adersbach, Hasselbach und Ehrstädt sind vor allem für zwei Dinge bekannt: Erstens dafür, dass sie mit ihren weiten Wiesen, Feldern und alten Ortskernen so richtig schön malerisch aussehen. Und zweitens, dass es dort noch nie ordentlichen Handyempfang gegeben hat. Letzteres stimmt seit vorgestern nicht mehr.

Eigentlich seit April dieses Jahres. Zu diesem Zeitpunkt hat der Mobilfunkanbieter Vodafone den Mast auf dem Flurstück zwischen Adersbach und Ehrstädt mit seinen Sendern und Empfängern bestückt. Die Telekom ist auf dem rund 45 Meter hohen Mast seit dem Jahr 2016 vertreten.

Der graue Riese, ein so genannter Schleuderbetonmast, steht am Rand eines Feldstücks auf einer Anhöhe zwischen Adersbach, Hasselbach und Ehrstädt; dem "ideal passenden" Fleck für eine bestmögliche Abdeckung der drei Orte. So schildert es Holger Völkner, Informationsmanager und Baurechtsexperte der Deutschen Funkturm in Stuttgart.

Das Unternehmen der Telekom-Gruppe kümmert sich um die Bereitstellung von Netzinfrastruktur und baut im Jahr durchschnittlich drei solcher Masten. "Von 1000 Bürgermeistern, die so etwas wollen", sagt Völkner in Richtung von Oberbürgermeister Jörg Albrecht, "schaffen es maximal drei." Rund 200.000 Euro investiert die Deutsche Funkturm in die jeweiligen Standorte.

Der Adersbacher Mast, schildern der OB und Ortsvorsteher-Stellvertreter Matthias Höver, habe für die Orte höchsten Stellenwert. Mit ihm ende eine schwierige und lange Zeit der Unterversorgung. Die Liste der Beispiele ist lang: Feuerwehrleute, die Rufbereitschaft hatten, waren früher an den Hausanschluss gebunden, "konnten kaum vor die Tür gehen".

Passierte ein Unfall, etwa bei der Wald- und Feldarbeit, blieb dem Opfer nur die Möglichkeit, nach Hilfe zu rufen. Nur: "Dort draußen hört Dich niemand", sagt Jörg Albrecht. Home-Office mit dem Smartphone - in den Bergdörfern lange Jahre undenkbar. "Wir leben in einer Zeit", sagt Jörg Albrecht, "in der es zu den lebensnotwendigen Dingen gehört, vernetzt zu sein." Vor allem der Sicherheitsaspekt sei bedeutend.

Zwar gibt es nach wie vor einige wenige Ecken in den Dörfern, an denen das Netz schwach ist. Trotzdem könne man sicher "von 99 Prozent Abdeckung sprechen", so Albrecht zufrieden.

Der erste Kontakt zwischen Albrecht und Holger Völkner kam im Jahr 2014 zustande, Handyempfang für die Bergdörfer war ein Wahlversprechen Albrechts. Ein passendes Grundstück zu finden, schildert Völkner, sei das schwierigste gewesen.

Es gebe im Grunde nämlich nur einen einzigen Punkt, der eine ideale Versorgung der drei Dörfer gewährleistet. Diesen galt es nun zu finden. Ein Feldstück sei in einem aufwendigen Verfahren ermittelt worden, die Stadt Sinsheim erwarb die Fläche. Im Jahr 2015 wurde die Baugenehmigung erteilt.

Zwei der drei wesentlichen Netzanbieter sind bislang auf dem Mast installiert, "es wäre Platz für den dritten", sagt Holger Völkner; dieser wäre dann der Telefonica-Konzern. Das Richtfunksignal für den Adersbacher Mast kommt übrigens vom Funkturm im Dührener Wald. Ein Anschluss an das für die Bergdörfer geplante Glasfasernetz ist möglich. Das Gebäude am Fuß des Turms ist ein Technikraum; das Surren, welches man in direkter Nähe hört, stammt von einem Kühlaggregat.