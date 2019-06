Sinsheim. (cbe) Waschechter Sinsheimer, Unternehmer, politisch wie sportlich aktiv - all das und mehr war Fritz Bauer. Im Alter von 92 Jahren ist er am Dienstag gestorben.

Sein Name wird häufig in einem Atemzug mit dem SV Sinsheim genannt. Neben Otto Ebert sei Fritz Bauer die bedeutendste Person für den Verein gewesen, erklärt dessen 2. Vorsitzender Reiner Merz. Über den Handball landete er beim Fußball. 28 Jahre gehörte er dem Vorstandsteam an, von 1965 bis 1983 wirkte er als Jugendleiter.

"Unter seiner Leitung hat die Jugend die größten Erfolge errungen", berichtet Merz und erinnert sich an eine Begegnung des SV gegen den KSC in Sinsheim. Den Verein habe er sein Leben lang mit allen Kräften unterstützt und bis zuletzt die Geschehnisse sehr interessiert verfolgt.

Geprägt hat ihn natürlich seine Baufirma, die er 1959 in dritter Generation übernahm. Seit längerer Zeit führt sein Sohn Wolfgang das Unternehmen. Bis zuletzt sei Fritz Bauer aber noch zum Handwerksmeisterstammtisch gekommen, berichtet sein Weggefährte Helmut Beck, der ihn als umgänglich und gesellig, gläubig und sozial eingestellt beschreibt.

Seine große Familie habe ihm stets am Herzen gelegen, betont Merz. Er wie Helmut Beck beschreiben ihn aber auch als Mann mit Ecken und Kanten, der das offene Wort nicht gescheut habe. Zu Wort gemeldet und engagiert hat er sich außerdem als CDU-Stadtrat von 1992 bis 1999.

Die Trauerfeier findet am Samstag, 8. Juni, um 13.30 Uhr auf dem Friedhof in Sinsheim statt.