Sinsheim. (cbe) Es ist eine Testaktion: Am vergangenen Wochenende wurde zum Weihnachtsmarkt ein kostenloser Busverkehr angeboten, an den kommenden Samstagen wird sie fortgesetzt. Morgen sowie am 14. und 21. Dezember kann jeder den Stadtbus nutzen und muss dafür nichts bezahlen.

Mit dem Start der Aktion ist Oberbürgermeister Jörg Albrecht recht zufrieden: 500 Personen hätten am Wochenende das Angebot genutzt. „Das ist eine ganz gute Zahl“, findet Albrecht, Vergleichszahlen liegen im Rathaus aber nicht vor. Viele Fahrgäste seien jedoch überrascht gewesen, dass die Fahrt kostenfrei war – sie wussten offensichtlich nichts von der Aktion. Deshalb vermutet der OB, dass noch mehr Leute mitgefahren wären, wenn sie Bescheid gewusst hätten. Allerdings herrschte aufgrund des Weihnachtsmarkts sowie des Heimspiels der TSG auch eine Situation, die mit dem kommenden Wochenende nicht vergleichbar sei. Wie die Aktion tatsächlich angenommen wird, zeige sich daher an den kommenden Samstagen.

Die Mehrkosten, insgesamt circa 2500 Euro, übernimmt die Stadt. Falls sich der kostenlose Stadtbusverkehr bewähre, kann sich der OB vorstellen, dies zu wiederholen. Gerade im Heimattage-Jahr 2020 hält er dies bei Großereignissen für sinnvoll, beispielsweise am BadenWürttemberg-Tag, der am Fohlenmarkt-Wochenende stattfindet.

Update: Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19.15 Uhr

Sinsheim. (tk) Das gab’s in Sinsheim noch nie: Kostenlos mit dem Stadtbus in die Sinsheimer City fahren kann man ab kommendem Samstag an allen Advents-Samstagen sowie am Weihnachtsmarkt-Sonntag. Das Angebot entstand in Zusammenarbeit mit den regionalen Nahverkehrsbetrieben, der Service sei denkbar einfach. „Man muss wirklich nur einsteigen“, sagt Werner Schleifer, Leiter des Ordnungsamts.

Wenn es klappt, wie es sich die Organisatoren wünschen, dann pendeln an den vier Samstagen gut besetzte Busse nach Sinsheim und zurück. Die verkehrsgeplagte Innenstadt, deren Parkhäuser und Anwohner würden spürbar entlastet, der Parkplatz-Suchverkehr auf ein erträgliches Maß reduziert. Das Angebot, heißt es bei der Stadtverwaltung, sei eine Aktion für die Bürger, zur Unterstützung des Einzelhandels und ein aktiver Beitrag zum Umweltschutz.

Fürs Rathaus ist die Aktion außerdem eine Art Feldstudie, wie Schleifer auf Nachfrage einräumt: Mehrfach waren in jüngerer Vergangenheit Forderungen laut geworden nach einem für Nutzer gänzlich kostenlosen öffentlichen Nahverkehr – gerade auch mit Blick auf die Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes. Vor diesem Hintergrund seien auch die Fahrgastzahlen interessant: Von den Fahrern der Stadtbusse wolle man zeitnah Rückmeldungen und Einschätzungen einholen. Manch Mitarbeiter des Ordnungsamts werde „selbst die eine oder andere Runde mitfahren“, sagt Schleifer. Die Kosten der Aktion fürs Stadtsäckel blieben mit insgesamt 2500 Euro überschaubar. Beim Weihnachtsmarkt 2018 und am diesjährigen Sinsheimer Herbst herrschten chaotische Verkehrsverhältnisse im Zentrum von Sinsheim.

Stand: 28. November 2019