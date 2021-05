Sinsheim. (zg) Wenn das Sinsheimer Freibad ab Freitag, 21. Mai, wieder öffnet, ist der Betrieb auch in der zweiten Saison nur unter großen Einschränkungen möglich. Dies hat das Stadtmarketing mitgeteilt. Der Zutritt ins Bad ist nur erlaubt mit einem negativen Sars-CoV 2-Testergebnis, das nicht älter als 24 Stunden sein darf und ab dem vollendeten sechsten Lebensjahr verpflichtend ist. Alternativ können ein Impfnachweis oder ärztliche Dokumente einer überstandenen Covid 19-Erkrankung vorgelegt werden. Die maximale Besucherzahl ist ebenfalls limitiert.

Der Zutritt ist nur nach vorheriger Buchung im Onlineshop möglich; rund um die Uhr können dort Tag und Kategorie ausgewählt werden. Freibadzeiten wurden gestaffelt in Vormittags-Schwimmen im Schwimmerbecken von 9 bis 11.30 Uhr; letzter Einlass ist um 10.30 Uhr; der Eintritt hierzu kostet drei Euro. Familien-Schwimmen mit Schwimmer-, Nichtschwimmer- und Planschbecken, Kletter- und Spielplatz sowie Liegewiese wird von 12.30 bis 20 Uhr zum Preis von 4,50 Euro, ermäßigt drei Euro, angeboten. Ein Abend-Schwimmen mit dem selben Angebot gibt es von 18 bis 20 Uhr für pauschal drei Euro und mit dem letzten Einlass um 19 Uhr. Wie im Jahr 2020 werden nur Einzeltickets angeboten. Kinder unter vier Jahren haben freien Eintritt. Kinder unter zehn Jahren müssen in Begleitung eines Erwachsenen sein.

Zur Steuerung von Besucherströmen erfolgt der Zugang zum Bad tagsüber in zwei Zeitfenstern. Restplätze werden im Onlineshop angezeigt. Bei der Buchung müssen Kontaktdaten der Besucher angegeben werden. Gezahlt wird via Sofortüberweisung, Visa- und Mastercard sowie PayPal. Tickets werden dann per E-Mail verschickt und ausgedruckt oder mithilfe des QR-Codes gescannt, können aber auch an der Kasse gezeigt werden.

Abstands- und Hygienegebote gelten in allen Bereichen des Freibades. In geschlossenen Räumen sowie im Zugangsbereich gilt Maskenpflicht. Duschräume, Sammelumkleiden, Beachvolleyball- und Kleinspielfeld sind gesperrt. Die Duschen an den Becken stehen zur Verfügung. Schwimm- und Aqua-Joggingkurse, Wassergymnastik und Spielenachmittage fallen aus.

Gäste ohne Internet können wenige Restplätze täglich von 9 bis 12 Uhr telefonisch unter 07261 / 404865 reservieren. Fragen zum Onlineshop werden von montags bis donnerstags von 9 bis 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 07261 / 404342 beantwortet. Der Onlineshop ist zu finden unter www.freibad-sinsheim.de