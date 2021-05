Sinsheim. (tk) Die gute Nachricht zuerst: Das Freibad wird öffnen, auch in der zweiten Krisen-Saison. Und jetzt die schlechten Nachrichten: Es wird keine Saisonkarten geben, dafür Corona-Regelungen. Wahrscheinlich wird es eine Reservierungspflicht und Besucher-Obergrenzen geben. Wann das Bad öffnet, ist unklar, dafür wird es teurer. Und zwar um 50 Cent, für alle.

Trotzdem sah man’s im Hauptausschuss des Gemeinderats jetzt eher positiv. Etwa SPD-Rat Michael Czink: Man müsse auch sehen, dass "andere Städte Bäder schließen" würden; Kreis-weit sei das Sinsheimer Bad bekannt als "eins der Schönsten", sagte Czink. Bei einem "Corona-Aufschlag" wäre er "sogar noch etwas weiter gegangen". Denn die Einrichtung sei "ohnehin ein Zuschussbetrieb"; schon jetzt bezuschusse man "jeden Besuch mit sechs bis acht Euro", fuhr Czink fort; in einer Krisen-Saison ohne Gegensteuern laufe man Gefahr, dass sich der Zuschuss pro Besucher "wesentlich erhöht, auf bis zu 20 Euro".

Offene Arme für ihn bei Freie-Wähler-Sprecher Harald Gmelin; auch er sagte: "Wir haben ein höchst attraktives Bad", der Aufpreis lasse sich "nachvollziehbar darlegen". Und was die Saison ohne Saisonkarten angeht: "Im nächsten Jahr ist es wieder rum." Um etwas zu bieten, brauche es die Erhöhung. Auch bei der CDU steht man dahinter: "Besonderes Jahr, moderate Erhöhung", sagte Friedhelm Zoller; Rätin Ulrike Bauer führte an, "dass viele nicht in Urlaub" gingen, dann könne und solle man sich den kleinen Obolus aufs Freibad leisten.

Annerose Hassert von Aktiv für Sinsheim sieht die Saisonkarten-Pause kritisch: "Das geht ins Geld für die, die täglich schwimmen", 50 Cent seien 50 Cent. Stadtwerke-Chef Andreas Uhler findet, man habe keine andere Wahl: Die 3900 Saisonkarten, die im Jahr 2019 im Umlauf waren, könne man bei einer erwarteten Kapazitätsobergrenze "niemals" ausgeben. Andernfalls müsse man freie Plätze unter Saisonkarten-Inhabern – oder gar die Saisonkarten selbst – "verlosen", sagte Uhler. Und überhaupt: Kann man von einer Saison sprechen, wenn keiner weiß, wie lang sie dauert?

4,50 statt vier Euro für Erwachsene, drei statt 2,50 Euro für Kinder und Ermäßigte. Kommen 35.000 Gäste, wie in der vergangenen, Corona-verhagelten Saison, rechnet Uhler mit etwa 17.500 Euro Mehreinnahmen. Mit der "vertretbaren und moderaten" Erhöhung bewege man sich auf dem Niveau von Bädern in der gesamten Region, sagte Uhler: "Wir sind nicht die Günstigsten, wir sind nicht die Teuersten, aber wir haben eins der schönsten Bäder."

Doch wann es öffnen kann, vermochte Uhler nicht zu sagen, so schön’s auch wäre: Im vergangenen Jahr sei die Anordnung, bis zum Wochenende aufschließen zu dürfen, "am Mittwoch" gekommen, erinnert sich Uhler. Deshalb wolle man gerüstet sein.