Sinsheim-Hoffenheim. (cba) In Zeiten, in denen Fitnessstudios ums Überleben kämpfen, denken zwei Sportbegeisterte daran, eines zu eröffnen – trotz Corona und mit besonderem Konzept. Marvin Dallaway und Miriam Klimek planen in Hoffenheim eine Fitness-Lounge. Der 30-Jährige Dallaway ist Musiker und will die Trainierenden mit Liedern auf Trab bringen, während seine Freundin, ausgebildete Fitnesstrainerin, die Übungen anleitet. Das Ganze soll Corona-konform stattfinden.

Da die Lounge ohnehin nur für kleine Gruppen und Einzelstunden gedacht ist, dürfte die Umsetzung einfacher sein als in großen Studios. Die Idee dahinter ist, sich mit einer kleinen Institution schneller, wendiger und kreativer auf die jeweils geltenden Hygieneverordnungen einzustellen.

Dallaway, der schon mit seinem Live-Musik-Konzept "song4you" – persönliche Minikonzerte mit Abstand vor der Haustür oder dem Standesamt – von sich reden gemacht hat, nennt das neue Vorhaben eine Fusion von Musik und Fitness. Also genau das, wofür das Paar ja auch steht. Dallaway war hauptberuflich Musiker, vor der Pandemie. Jetzt verdient er sein Geld wieder mit seinem erlernten Handwerk als Zerspanungsmechaniker. Klimek konnte vor der Corona-Krise von ihrem Einkommen als Fitnesstrainerin leben. Jetzt arbeitet sie in der Disposition eines Bauunternehmens. Nun sagt sie: "Wir wollen die Menschen fitter und glücklicher machen."

Von den Corona-Beschränkungen wollen sie sich dabei nicht aufhalten lassen: "Wir haben sämtliche Stufen und Beschränkungen der Pandemie durchlebt. Daraus haben wir gelernt und über 20 verschiedene Kursvarianten auf die unterschiedlichsten Verordnungsmaßnahmen entworfen." Und wenn die Kontaktbeschränkungen nicht mehr als zwei Haushalte erlauben? "Dann können wir immer noch Paartraining anbieten", antwortet Klimek. Auf freiwilliger Basis sollen auch die Corona-Selbsttests eingebaut werden. "Wir reden mit den Leuten und stimmen uns auf deren Bedürfnisse ab", erklärt Dallaway. Klar ist den beiden aber auch: "Wenn alles zu ist, sind wir auch zu."

Die Fitness-Lounge soll in den Räumen neben der Fortuna-Apotheke in Hoffenheim eingerichtet werden. Das Mini-Fitnessstudio ist für Einzeltraining und eine kleine Gruppe bis zu vier Personen ausgelegt, also auch für Paare oder Freundescliquen. Wie genau das abläuft? Dallaway will heiße Scheiben auflegen und dazu singen. "Dann gibt es 30 Sekunden Power und 20 Sekunden Cool-down. Und das Beste ist: Ich kann die Länge der Sätze live auf die Bedürfnisse der Kunden zuschneiden." Der Musiker ist sicher: "Es gibt mehr Push, wenn man live singt." Nach etwa 30 bis 45 Minuten Training mit Stepper und Gewichten, sollen ruhigere Bewegungsabläufe und Entspannungsübungen folgen.

Auch für ältere Teilnehmer soll es ein eigens zugeschnittenes Bewegungskonzept mit Wirbelsäulengymnastik und Mobilitätsübungen geben. Wenn der Fokus eher beim Abnehmen liegt, wird auch ein Modul in Ernährungsberatung mit eingebaut. Ein Aufnahmegespräch geht dem Training voraus.

Um das nötige Startkapital zusammen zu bekommen, hat das Paar sein geplantes Projekt auf einer Crowdfunding-Plattform eingestellt. Die Zielsumme, 5500 Euro, wurde vor einigen Tagen erreicht. "Die Freude ist groß", sagt Klimek dazu. Eröffnet werden soll die Fitness-Lounge am 15. Mai. Nun wollen beide den Raum einrichten, aktuell suchen sie große Spiegel. 18,99 Euro soll eine Trainingseinheit kosten, eine Mitgliedschaft ist nicht notwendig. Das Bezahlsystem soll über Zehnerkarten oder auf Rechnung abgewickelt werden. Die Anmeldungen erfolgen wöchentlich.

Info: www.kam-on.de/projekt/ermoeglicht-die-erste-fitnesslounge-hoffenheims