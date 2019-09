Von Christian Beck

Sinsheim. Der Mais ist vor Kurzem erst geerntet worden, die wenige Zentimeter hohen Strünke stehen noch auf dem Feld. Und eigentlich hätte der Bereich direkt an der Autobahn auch Ackerland bleiben sollen. Doch seit gestern bewegen hier Baumaschinen das Erdreich. Mit dem Spatenstich gaben die Verantwortlichen den Startschuss für das neue Werk der Gebhardt Intralogistics Group in Dühren. In einem knapp 4000 Quadratmeter großen Industriepark sollen ab Oktober 2020 etwa 45 Personen in der Montage und Endmontage arbeiten.

An den bestehenden Standorten ändert sich nichts: Konstruktion, Schlosserei, Produktion, Zentrallager und Verwaltung bleiben in der Neulandstraße. "Wir hatten dort aber überhaupt keine Erweiterungsmöglichkeit mehr", erklärt Geschäftsführer Fritz Gebhardt den Schritt für die Erweiterung. Diese sind im Industriegebiet "Hinter der Mühle" nun reichlich vorhanden: 32.000 Quadratmeter Fläche hat die Firma dort noch in der Reserve. Und sie liegen in Sinsheim - auch das war der Geschäftsleitung wichtig.

Gestern erfolgte mit dem Spatenstich der Startschuss für die Erweiterung. Foto: Beck

Bis dahin war es aber ein komplizierter Weg. Denn die Fläche war ursprünglich nicht Teil des Industriegebiets. Dementsprechend musste für das Bauprojekt ein eigenes Planungsverfahren auf die Beine gestellt werden, dem sämtliche Behörden zustimmen müssen. Fünf Jahre müssen dafür zumeist eingeplant werden. Hier klappte es in drei. Sowohl Fritz Gebhardt als auch Oberbürgermeister Jörg Albrecht betonen, dass dies nur aufgrund sehr guter und unkomplizierter Zusammenarbeit möglich gewesen sei.

Künftig werden in Dühren Regalbediengeräte, Lager-Shuttles, mobile Roboter, Güteraufzüge sowie Teleskopgurt- und Senkrechtförderer produziert. Zudem werde ein besonderer Augenmerk auf Vernetzung und Digitalisierung gelegt. So werden beispielsweise innerbetriebliche Transporte von autonomen, mobilen Robotern ausgeführt, die Gebhardt selbst am Standort entwickelt und fertigt. Viel Transportverkehr zwischen den Standorten in der Neulandstraße und in Dühren werde es nicht geben, erklärt Fritz Gebhardt auf Nachfrage. Statt dessen werde das meiste direkt über den nahen Autobahnanschluss abgewickelt.

Für den Bau ist die Firma Zapf Gewerbebau aus Reihen Generalunternehmer. Architekt und Mitinhaber Gerardo De Gioia bezeichnet es als "eine spannende Aufgabe", das Gebäudekonzept "an solch exponierter Stelle umsetzen zu dürfen". Zu den Kosten möchte sich Fritz Gebhardt nicht detailliert äußern. Er betont aber: "Es ist das größte Investment in 68 Jahren Firmengeschichte."