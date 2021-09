Von Gabriele Schneider

Sinsheim-Hasselbach. Der "Fuchsbau", wie ihn Harry Potter-Fans kennen, ist das verwinkelte Zuhause der fiktiven Familie Weasley. So sieht das Haus von Gaby und Patric Strasser überhaupt nicht aus. Was es vielmehr zum "Fuchsbau" macht, ist das Graffito, das eine Außenwand seit Kurzem ziert. Das übergroße, der Natur nachempfundene Abbild eines Rotfuchses hat der Künstler Felix Falkner auf die Fassade gesprüht. Doch abseits der künstlerischen Komponente haben die Strassers eine Botschaft: Sie setzen sich für den Schutz der Füchse ein.

Falkner ist bekannt: Unter anderem in der Klima-Arena, an der Musikschul-Muschel in der Allee oder in der Bahnhofsunterführung in Bad Rappenau sind seine Werke zu sehen. Doch Falkner war früher auch Nachbar der Strassers, als diese noch in Hoffenheim wohnten. Und er sei schnell Feuer und Flamme für die Fuchswand gewesen, erzählen sie. In nicht einmal einem halben Arbeitstag ist das Werk entstanden. Und bisher erhielten die Strassers nur positive Rückmeldungen. Die neue Wand sei "ein klares Statement für den Schutz von Beutegreifern, im Speziellen von Füchsen", erklärt Gaby Strasser. Sie möchte damit auch zum Nachdenken anregen.

Hintergrund Viele Positionen, die die Strassers vertreten, werden unter anderem von Landwirten und Jägern anders gesehen. Blutige Filmszenen von Schliefanlagen stammen in der Regel aus Osteuropa und sind schon älter. Die wenigen Schliefanlagen, die in Deutschland nur von Jagdverbänden betrieben und veterinärmedizinisch überwacht werden, lassen einen Kontakt zwischen Fuchs [+] Lesen Sie mehr Viele Positionen, die die Strassers vertreten, werden unter anderem von Landwirten und Jägern anders gesehen. Blutige Filmszenen von Schliefanlagen stammen in der Regel aus Osteuropa und sind schon älter. Die wenigen Schliefanlagen, die in Deutschland nur von Jagdverbänden betrieben und veterinärmedizinisch überwacht werden, lassen einen Kontakt zwischen Fuchs und Hund nicht zu und dienen der tierschutzgerechten Ausbildung der Hunde. Gearbeitet wird mit zahmen Füchsen, die an den Kontakt mit Mensch und Hund gewöhnt sind. Die Anlagen wurden im Rahmen von Gerichtsverfahren als tierschutzkonform bestätigt, heißt es vonseiten der Jagdorganisationen. Tatsächlich gibt es im Kraichgau Jäger, die Füchse wenig jagen, aus Sympathie oder weil diese "die Mäuse klein halten" würden. Es gibt aber auch Erfahrungsberichte von Rehkitz- und Frischlingsrissen bei Wildschweinen durch Füchse. In wenig strukturierten Revieren mit großen Landwirtschaftsflächen und kaum natürlich entstandenen Versteckmöglichkeiten könne eine hohe Fuchsdichte das Verschwinden von Rebhuhn, Fasan, Hasen und manchen Singvögeln zusätzlich verstärken, weil diesen Arten Unterschlupf fehlt und Fleischfresser die leichte Beute wählen. Ähnliches lässt sich auf diverse Greifvögel übertragen. In Streuobstwiesen sind es oft Eulen, Käuzchen und andere Kleinräuber, die, neben dem Fuchs, Mäuse dezimieren. (Mäuse-)Gifte auszubringen unterliegt strengen Auflagen. Dass nur noch hauptberufliche Jäger auf die Jagd gehen, dazu fehlt es unter anderem an Personal und Geld. Auch lohnt ein genauer Blick auf die Populationsdichten der Füchse, die im Lauf der vergangenen Jahre konstant hoch waren. So hoch, dass sich manchenorts, darunter auch in der Kurpfalz, wieder Krankheiten wie die Räude verbreiten – als reduzierende Faktoren neben dem Tod durch Verkehr, Witterung und Jagd. (tk)

"Die Natur selbst ist kein Ponyhof", sagt Patric Strasser. Aber das Ehepaar könne nicht akzeptieren, "dass viele Jäger Füchse, die wichtig für die Natur und das natürliche Gleichgewicht sind, nicht nur jagen", sondern dies zum Teil auf grausame Art und Weise täten, etwa mithilfe sogenannter Schliefanlagen. Dies seien künstliche Fuchsbaue, in denen Hunde für die Fuchsjagd abgerichtet würden. Füchse würden dort eingesperrt und von Hunden verbellt und gehetzt.

Die Quälereien, wie Gaby Strasser es nennt, fänden nur deshalb statt, weil sich Jäger hierdurch einen Schutz von Bodenbrütern versprechen würden, die man ihrerseits jagen wolle. Doch überall, wo Füchse stark gejagt werden, erhöhe sich die Mäuse- und mit ihr die Zeckenpopulation. Mäuse als Hauptwirte der Zecken seien die Hauptnahrung von Füchsen, sagt Patric Strasser.

Auch Streuobstwiesen, sagen die Strassers, könnten Schaden nehmen, wenn Füchse keine Mäuse vertilgen. Durchgrüben die Nager doch den Boden dann umso mehr, was den Obstbäumen schade. Neben der Nützlichkeit von Füchsen gefällt den Strassers auch deren Sozialverhalten im Familienverband und das, was man als Mensch Neugier nennen würde. Umso schlimmer empfinden es beide, dass die Tiere wenig Akzeptanz bei einigen Menschen finden würden.

Wenn es hierzulande keine Füchse mehr gäbe, bangt Patric Strasser, käme es zu einer Mäuseplage, durch die Krankheiten grassieren könnten. Die Landwirtschaft würde dann wohl viel Gift ausbringen müssen, um die Mäuse zu dezimieren. Dies würde wiederum Greifvögel vergiften, die die Mäuse fressen.

Generell, finden die beiden, sollten nur noch Berufsjäger jagen dürfen und Füchse nicht mehr gejagt werden. Durch mehr Wissen müsse Akzeptanz für Füchse geschaffen werden, etwa, dass die auch von ihnen übertragbare Tollwut seit 2008 ausgerottet ist. In Luxemburg sei Fuchsjagd seit mehreren Jahren verboten, die Population der Füchse sei dadurch nicht explodiert, sagt Patric Strasser, der jedoch die "Explosion" der Mäusebestände fürchtet, sollten mehr Füchse erlegt werden.