Sinsheim. (cbe) Die Gletscher rund um den Globus schmelzen. Wie dramatisch die Situation ist, zeigt die Foto-Sonderausstellung "Auf den Spuren der Gletscher" des italienischen Naturfotografen Fabiano Ventura, die aktuell in der Klima-Arena Sinsheim zu sehen ist.

Die Marmolata gilt als Königin der Dolomiten. Doch der Berg verändert sich: "Der Gletscher verliert vier Meter Dicke und 30 Meter Länge pro Jahr", berichtet Ventura. Er hat zahlreiche Gletscher abgelichtet und mit rund 100 Jahre alten Aufnahmen verglichen. Aus diesen Vorher-nachher-Effekten besteht die Ausstellung. Die 50 großformatigen Bilder sind häufig aus mehreren Aufnahmen zusammengesetzt. Sie zeigen einerseits ein Schwarz-Weiß-Foto mit einer großen Eismasse, andererseits ein jüngeres Bild in Farbe, auf dem nur noch wenig Eis zu sehen ist. Stattdessen zeigen die neueren Fotos, dass an Stelle des Gletschers Wald wächst, sich ein See gebildet hat oder nur Geröll übrig geblieben ist. Diese Veränderung hat stets große Auswirkungen auf die Umwelt. Weil ein großer Gletscher in Alaska nahezu vollständig abgeschmolzen ist, sei der Meeresspiegel um einen Zentimeter gestiegen, erklärt Ventura.

Für die Aufnahmen begab er sich seit 2009 immer wieder auf Expeditionen. So war er im Kaukasus, im Karakorum, im Himalaja, in Alaska und in den Anden unterwegs. Zuletzt zog es ihn in die Alpen. Die Fotos, die dort entstanden, sind noch nie gezeigt worden. Auf diese Weltpremiere sowie auf die Ausstellung selbst, die erstmals in Deutschland zu sehen ist, sei man ein wenig stolz, räumt Bernd Welz, Vorstandssprecher der Klimastiftung für Bürger, lächelnd ein. Schließlich passe das Thema sehr gut zur Klima-Arena.

Bei den Expeditionen haben die Teams aber nicht nur fotografiert, sondern auch Forschungsdaten gesammelt. Die Gletscher seien "Wächter und eindeutige Indikatoren des Klimawandels", so Ventura. Es sei daher wichtig, zu verstehen, was das richtige Verhalten ist, um die Natur zu bewahren.