Sinsheim-Eschelbach. (abc) Hoffen auf den Wiedehopf mit seinem Schopf: Geht es nach Hans-Peter Baumgärtner, dann können sich schon bald mehrere Familien des in Westeuropa äußerst selten gewordenen Höhlenbrüters in Eschelbach niederlassen. Hierfür hat der Vogelfreund nun extra zehn Spezial-Nistkästen anfertigen lassen, die jetzt an geeigneten Stellen im Ort aufgehängt wurden. Zum zweiten Mal nach 1976 hat der Naturschutzbund Deutschland den Wiedehopf zum aktuellen Vogel des Jahres 2022 gewählt.

Sichtungen gibt es: "Im letzten Jahr hat ein Wiedehopf in unserem Garten Futter gesucht", erzählt Baumgärtner und zeigt sogar ein Foto. In Neuthard bei Bruchsal aufgewachsen, war der Wahl-Eschelbacher von frühester Jugend an im dortigen Vogelverein aktiv, hielt schon damals Kanarienvögel und züchtete nach dem Umzug in den Ubstadter Ortsteil Weiher Papageien. Nach dem Tod von Baumgärtners erster Ehefrau zogen er und seine jetzige Gattin Anja vor elf Jahren nach Eschelbach und sahen dort 2021 den erwähnten Wiedehopf.

"Über diesen seltenen Besuch hatten wir uns so sehr gefreut, dass wir es dieser Vogelart ermöglichen wollten, hier in der Gegend heimisch zu werden, indem wir Nistkästen zur Verfügung stellen", erklärte Baumgärtner weiter. Deshalb nahm er dann Kontakt mit dem Nabu Sinsheim auf und erhielt einen Muster-Nistkasten. "Den habe ich dann in Eigeninitiative von einem Schreiner zehnmal duplizieren lassen", erklärt der Vogelfreund. Die 500 Euro, die ihn das gekostet hat, waren’s ihm wert.

Ortsvorsteher Wolfgang Maier war sofort begeistert von Baumgärtners Eigeninitiative und half spontan bei der Suche passender Plätze für die Nistkästen. Die sind – denn auch Wiedehopfe sind stattliche Tiere – ziemlich voluminös. Die Holzhäuschen sind deutlich größer als konventionelle Nistkästen für Singvögel, wie es sie beispielsweise im Zoofachhandel gibt. Kein Wunder – misst ein Wiedehopf samt charakteristischem Kopfschmuck bis zu 28 Zentimeter.

Die Kästen wurden deshalb, auch weil die Vögel bodennahe Brutplätze bevorzugen, jeweils auf einem Dreibein montiert. Dabei half neben Baumgärtner selbst und dem Ortsvorsteher auch Bauhofmitarbeiter Thomas Bender mit. "Der Forst ist auch ganz begeistert", betont Maier und kündigt an, dass auch am Waldrand einer der Nistkästen installiert werden soll. "Ein junger Schreiner aus dem Bayerischen Wald hat die vor ein paar Tagen vorbeigebracht", erzählte Baumgärtner, der als Zugezogener dem Ort ein paar fliegende Bewohner mehr zuführen möchte. Die Zeit wird zeigen, inwieweit das funktioniert hat.