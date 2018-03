Von Tim Kegel

Sinsheim-Eschelbach. Ortsvorsteher Wolfgang Maier klang genervt, als er am Dienstag im Gemeinderat anfragte: Was hatte es auf sich mit dem Trupp Rumänen, die ihre Zeit in Eschelbach am Montag dazu nutzten, von Haus zu Haus zu ziehen, und um Geld zu betteln? Hatte man ihnen das erlaubt? Oberbürgermeister Jörg Albrecht konnte sich "das nicht vorstellen"; er wolle nachforschen.

Inzwischen wurde nachgeforscht - das bestätigten am gestrigen Mittwoch die Beteiligten auf Nachfrage der RNZ. Der Fall kam Wolfgang Maier anfangs der Woche sprichwörtlich zu Ohren, hatten ihn doch zahlreiche Anrufe von wachsamen Bürgern erreicht, ob da auch alles mit rechten Dingen zugehe. Mehrere Personen "mit Frauen und Kindern" zögen durch den Ort, um zu betteln. Das Ordnungsamt hatte Wolfgang Maier schließlich signalisiert, dass die Leute "das dürften".

Es fing an mit einer Polizeikontrolle auf der Autobahn am vergangenen Sonntag. Hierbei wurden an dem Bus, mit dem die neun Personen unterwegs waren, gravierende technische Mängel festgestellt, heißt es bei der Stadtverwaltung. Die Weiterfahrt sei untersagt worden, bis die Mängel behoben sind - was erst nach einer Untersuchung durch den TÜV sowie einer Reparatur und daher frühestens am Dienstag möglich wäre. Und weil man bei den momentanen Minustemperaturen Menschen "nicht im Straßengraben übernachten lassen kann", wie Ortsvorsteher und Ordnungsamt einhellig schildern, hätte man gemeinsam mit der Polizei nach einer pragmatischen Lösung gesucht.

Eine Nacht konnten die neun Personen, die keinen Wohnsitz in Deutschland hätten, unter polizeilicher Obhut im Auto überbrücken. Am folgenden Tag bot man ihnen in Eschelbach Obhut in einem städtischen Haus in der Würzburger Straße 25 an. "Das war unsere Pflicht als Mitmenschen", sagt Björn Werthwein, Abteilungsleiter im Ordnungsamt. Ortsvorsteher Wolfgang Maier sieht es genauso.

Für Irritationen im Ort sorgte allerdings, dass die Zwangspause in Eschelbach dann fürs Betteln genutzt wurde: In den Ortschaften entlang der Bundesstraße 292 ist die Wachsamkeit geschärft, auch weil dort nach Wohnungseinbrüchen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder Fahrzeuge osteuropäischer Herkunft der Polizei gemeldet und kontrolliert worden sind.

Ortsvorsteher Maier hat im Gemeinderat darum gebeten, "früher darüber informiert zu werden", wenn ähnliche Unterbringungen anstünden. Es könne sonst, sagte Maier gestern am Telefon, zu "unglücklichen Missverständnissen" und "zu Verwechslungen mit in Eschelbach untergebrachten Flüchtlingen" kommen. Das "sehr gute Verhältnis" zu diesen solle nicht wegen ähnlicher Vorkommnisse leiden, schilderte Maier.

Aber war es überhaupt erlaubt, an Haustüren um Geld zu bitten? Ja, bestätigt das Ordnungsamt. Seit einer Änderung das Sammlungsgesetztes im Jahr 2013 in Baden-Württemberg müssten Straßensammlungen nicht mehr beantragt werden, seien dem Rathaus deshalb die Hände gebunden. Als einen Grund der Gesetzesänderung nannte die damalige Landessozialministerin Katrin Altpeter (SPD), dass Bürger in Zukunft "frei und eigenverantwortlich entscheiden sollten, ob und wem sie eine Spende geben". Schließlich gebe es "über die Medien und das Internet viele Möglichkeiten, sich über die Sammlungsveranstalter zu informieren".

Die Wohnung in der Würzburger Straße sollte am gestrigen Mittwoch, spätestens am Donnerstag wieder frei sein, sagt Björn Werthwein. Die neunköpfige Gruppe werde "von Familienangehörigen abgeholt", mit denen man zwischenzeitlich in Verbindung stehe.