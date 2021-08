Sinsheim. (pol/jubu/rl) Am Donnerstagmittag war die Ortsdurchfahrt von Hoffenheim (Bundesstraße B45) nach einem schweren Unfall gesperrt.

Kurz vor einer Kurve in Richtung Zuzenhausen kollidierte laut Polizei gegen 12.20 Uhr ein Paket-Lastwagen mit einem VW. Eine 75-jährige VW-Fahrerin war von Zuzenhausen in Richtung Hoffenheim unterwegs, als sie gegen 12.20 Uhr kurz nach dem Ortseingang von Hoffenheim in einer Rechtskurve aus bislang unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem 22-jährigen Lkw-Fahrer zusammenstieß, der ihr entgegenkam.

Dadurch wurde die 75-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, wurde aber von Ersthelfern schnell aus dem Auto befreit. Sie wurde nach der Behandlung durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in eine Heidelberger Klinik gefahren. Der 22-jährige Fahrer des 18-Tonners blieb unverletzt.

Sowohl der total beschädigte VW als auch der nicht mehr fahrtüchtige Lkw wurden abgeschleppt. Der Gesamtschaden beträgt rund 30.000.- Euro.

Die Feuerwehren aus Hoffenheim und Sinsheim waren zur Bergung der Verletzten und der Fahrzeuge sowie zur Reinigung der Fahrbahn im Einsatz. Die B45 wurde gegen 14.15 Uhr wieder freigegeben.

Update: Donnerstag, 12. August 2021, 15.06 Uhr