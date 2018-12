Sinsheim. (of) Er ist der älteste der drei Heinlein-Brüder, die allesamt in Hoffenheim geboren und aufgewachsen sind, in den Jugend- und Seniorenteams der TSG Hoffenheim gespielt haben und heute immer noch ehrenamtlich für den Verein tätig sind. Horst Heinlein, der kürzlich seinen 69. Geburtstag feierte, übernahm schon in den 80er Jahren das Amt des Stadionsprechers, begleitete die TSG auf ihrem Weg durch die unteren Ligen und ist die Stimme des Dietmar-Hopp-Stadions bei den Spielen in der Frauen-Bundesliga, der U19 und U23, bei Junioren-Länderspielen oder ganz aktuell der U19-Youth-League. "Die Sprecherkabine ist fast mein zweites Wohnzimmer", lacht Heinlein, dessen klare Stimme und der bekannte Satz "Und hier ist die Aufstellung unserer TSG" eng mit dem Hoffenheimer Höhenflug verbunden ist.

Natürlich war TSG-Urgestein Horst Heinlein, der vom sechsten Lebensjahr an bis zur zweiten Mannschaft selbst für "seine TSG" am Ball war und zwischen den Pfosten stand, auch am 18. Mai 2008 am Mikrofon, als der Bundesligaaufstieg geschafft wurde. Seit nunmehr fünf Jahren unterstützt Heinlein zudem Mike Diehl in der Rhein-Neckar-Arena am Mikrofon. Der gelernte Einzelhandelskaufmann, der zusammen mit seinen Brüdern Achim (Schiedsrichterbetreuer) und Willi (Teambetreuer der U23) im Einsatz ist, war auch schon mal Kassier und während der kurzen Präsidentschaft seines Bruders Willi auch zweiter Vorsitzender des Dorfclubs. Mehr Hoffenheim geht fast überhaupt nicht.

Wer so lange hautnah bei nahezu allen Spielen der Profis, Damen, Junioren und Jugend dabei ist, hat natürlich schöne Erinnerungen. Beispielsweise an den kürzlich verstorbenen Erwin Rupp, der in den 90er Jahren als erster "Star" zur TSG kam. Unvergessen auch der Erfolg 2003 im DFB-Pokal, als der damalige Regionalligist im Dietmar-Hopp-Stadion gegen Bayer Leverkusen siegte. Auch persönliche Bekanntschaften mit Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Karlheinz Förster oder Reporter-Legende Dieter Kürten - die alle in seiner Sprecherkabine vorbeischauten - sind und bleiben unvergessene Höhepunkte.

Wie er die heutige Situation nach zehn Jahren Bundesliga und der erstmaligen Teilnahme in der UEFA-Champions-League einschätzt? "Wenn mir früher einer gesagt hätte, dass wir eines Tages Champions-League spielen, hätte ich zu ihm Träumer gesagt." Die Entwicklung der TSG sei phänomenal, egal ob es den sportlichen Erfolg, die Umsatzzahlen oder die Mitglieder seien. Besonders freut sich Heinlein, der an einem Spieltag bis zu sieben Stunden mit Vor- und Nachbereitung beschäftigt ist, wenn ehemalige Spieler oder Trainer bei ihm vorbeischauen. "Das zeigt einem, dass man nicht vergessen ist." Gerne hätte Heinlein den aktuellen Cheftrainer länger bei der TSG gesehen: "Schade, dass Julian Nagelsmannam Ende der Spielzeit geht. Als Trainer und Mensch ist er überragend." Auch zu Damen-Coach Jürgen Ehrmann oder U23-Trainer Marcel Rapp hat er ein herzliches Verhältnis. Und Dietmar Hopp? "Das Beste, was der TSG passieren konnte. Ich kenne ihn ja noch als Spieler, als ich selbst noch ein kleiner Junge war und er schon bei den Großen kickte. Eine Persönlichkeit." Heinleins Wunsch für die Zukunft: "Dass ich noch lange Stadionsprecher bleiben kann und die TSG weiterhin so viel Erfolg hat wie zuletzt - auch mit dem neuen Trainer".