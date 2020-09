Sinsheim. (tk) Kurioser Baum-Fall auf dem Friedhof: Die großen Stürme im Frühjahr forderten auch hier ihren Tribut. Äste einer massigen Fichte stürzten aufs Grab des Familienmitglieds von Gerd Maisenhölder, drückten den Grabstein um und zerschmetterten das Windlicht. Unschön, findet Meisenhölder, der das Grab nach 25 Jahren eigentlich im kommenden Jahr ohnehin abräumen wollte. Und dann sei ihm auch noch eine Rechnung des städtischen Friedhofsamts über 270 Euro ins Haus geflattert.

Bis heute liegt der Grabstein umgekippt in der Böschung, Brocken des Windlichts sind auf der Platte verteilt. Daneben: Sägespäne – die letzten Reste der Fichte, die die Friedhofsgärtner inzwischen weggeräumt haben. Der umgewehte Baum, der Arbeitseinsatz danach, das Durcheinander auf dem Grab und die saftige Rechnung – Dinge, die für Maisenhölder nicht so recht zusammen passen. Seiner Ansicht nach hätte das Amt den Fall sinnvoller "und bürgerfreundlicher" abwickeln können.

Und zwar so: Dass das Grab nach 25 Jahren Liegezeit nicht verlängert werden sollte, habe man dem Rathaus mitgeteilt. Was hätte näher gelegen, als es im selben Zuge abzuräumen, als man sowieso mit schwerem Gerät vor Ort war, um das mit dem Windwurf zu regeln? Den schweren Grabstein, die tief im Boden versenkten Einfriedungen, die massive Grabplatte aus Stein – "da braucht man einen Bagger", findet Maisenhölder, oder ein ähnliches Gefährt. Und ein solches sei ja bestimmt bei der Entfernung der Fichte im Einsatz gewesen.

Und idealerweise hätte man dann ja den Schaden am Grab – der ja ihm und keinem anderen entstanden sei – mit den Abräumkosten der letzten Ruhestätte irgendwie verrechnen können. Andernfalls hätte man zumindest das Grab wiederherstellen können, anstandshalber, findet der frühere Schäfer, der heute als Angestellter arbeitet. Auch den kürzlich neu formierten städtischen "Schwarztrupp" hätte man aus Maisenhölders Sicht für solche Arbeiten einspannen können; er selbst sei ja gar nicht so: Notfalls hätte er mitgeholfen und "auch einen Anhänger und einen Bulldog" bereitstellen können. Aber nein: An den 270 Euro, das habe man ihm inzwischen klargemacht, "führt kein Weg vorbei".

Der Baum-Fall ist inzwischen bekannt bis in höchste Rathaus-Ebenen. Auch bei Marco Fulgner, als Hauptamtsleiter für Friedhofs-Angelegenheiten zuständig. Er hält die Angelegenheit "sogar zu einem gewissen Grad für menschlich verständlich". Tatsächlich könne man meinen, "die 270 Euro wären so oder so angefallen", warum dann also nicht gegeneinander aufrechnen?

Und warum eigentlich nicht? "Weil wir die öffentliche Hand sind", verteidigt Fulgner die städtische Sicht. Da müsse man, auch weil man in besonderer Weise Rechenschaft ablegen können müsse, schon ganz genau sein und dürfe "nichts vermischen". Was den Baum betrifft, von dem heute noch dicke Wurzelteile im Friedhofsgrund stecken, sei dieser im Zuge der üblichen Untersuchungen zu Zwecken der Verkehrssicherungspflicht "als gesund beurteilt worden". Wäre dem nicht so gewesen, würde sich der Fall noch einmal anders darstellen, schildert Fulgner.

So aber habe man es mit einem Ereignis höherer Gewalt zu tun, müsse man differenzieren, sei die Rechnung zu bezahlen: "Die 270 Euro wären so oder so zu bezahlen", so viel koste nun einmal das Abräumen eines Grabs. "Da haben wir nun mal keinen Spielraum."