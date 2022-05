Sinsheim-Ehrstädt. (gab) Im Ort stört der Sachverhalt niemanden, dennoch schaffte es das Thema Kirchenglocken jetzt auf die Tagesordnung der jüngsten Ortschaftsratssitzung: Sonnenwirt Markus Jung hatte sich zuvor an Ortsvorsteher Frank Wintterle gewandt, weil in seinem Hotel und Gästehaus Gäste "fast bei jedem Frühstück" über den Stundenschlag redeten, der sie nachts wachhielte. Jung, der die Sitzung besuchte, betonte, ihn selbst störe der Stundenschlag keineswegs.

Da dieser, so Wintterle, anders als liturgisches Läuten, nicht in der Verantwortung der Kirchengemeinde liege, sondern in jener der Stadt, trug er die Aussage von Jungs Gästen zunächst im Rathaus vor. Dort sagte man ihm, der Ortschaftsrat solle sich weiter ums Thema kümmern. Wintterle informierte sich eingehend und kam zum Ergebnis, dass der Stundenschlag laut Gesetz durchaus als Lärmbelästigung gewertet werden könne, sofern er bestimmte Grenzwerte überschreite, am Tag 90, nachts 65 Dezibel. Wintterle und Rätin Anna-Theresa Ohr machten sich zu Vor-Ort-Messungen auf. Ohr, die neben der evangelischen Kirche wohnt, maß daheim bei offenem Fenster 50, bei geschlossenem 45 Dezibel. Werte, die unter den Grenzwerten liegen.

Wintterles Messung fand abends um 22.30 Uhr im innerörtlichen Außenbereich statt, 30 bis 80 Meter von der Kirche entfernt. Das Ergebnis lag, je nach Distanz, zwischen 60 und 70 Dezibel. "Kurzzeitig liegen wir über dem Höchstwert", fasste er zusammen. Auch in der direkten Nachbarschaft der Kirche fragte die Verwaltung nach nächtlichem Wachliegen wegen der Glockenschläge, doch niemand habe sich vom Stundenschlag gestört gefühlt. Trotzdem wollte man künftigen Übernachtungsgästen entgegenkommen. Idee war, den Stundenschlag zwischen 20 und 5 Uhr abzuschalten. Oder man könne, wie Einwohner Bernd Beatsch im Publikum einbrachte, bei der Kirchengemeinde anfragen, ob diese über ein Umstellen von Schallläden für Abhilfe sorgen kann. Die Idee wurde ohne Gegenstimme angenommen.