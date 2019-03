Ehrstädt. (jubu/mare) Einen Schutzengel hatte ein Autofahrer aus dem Landkreis Heilbronn bei einem Unfall am Dienstag gegen 19.30 Uhr auf der Kreisverbindungsstraße K4284 zwischen Sinsheim-Ehrstädt und Bad Rappenau-Grombach.

Nach ersten Informationen kam er in einer scharfen Linkskurve von der Fahrbahn ab und landete mit seinem Geländewagen schließlich in einem Waldstück. Die Feuerwehr Ehrstädt sowie das DRK aus Bad Rappenau und Sinsheim waren an die Einsatzstelle geeilt und kümmerten sich um den verletzten Fahrer.

Dieser hatte riesiges Glück, er war nicht eingeklemmt und konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen. Nach erster Behandlung vor Ort wurde er zur weiteren Untersuchung in das Sinsheimer Krankenhaus eingeliefert.

Die Feuerwehr fällte einige Stämme, um den Mercedes bergen zu können und leuchtete die Unfallstelle aus. Die Kreisstraße war über mehrere Stunden gesperrt.