Das Areal der Ratsstube umfasst mehrere Gebäude, auch in zweiter Reihe. Was dort nach dem Verkauf entstehen soll, dazu wollte sich Geschäftsführerin Katharina Hansen nicht äußern. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim-Dühren. Nun ist es offiziell: Steidels Ratsstube hat am 19. Dezember zum letzten Mal geöffnet. Dabei spielen viele Gründe eine Rolle, berichtet Geschäftsführerin Katharina Hansen. Corona und die Folgen sind ein Teil davon.

Sowohl im Restaurant als auch im Hotel sei die Zahl der Gäste seit Beginn der Krise unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Und die nächste Durststrecke steht ob der deutlich steigenden Infektionszahlen offenbar schon bevor: Es gebe bereits Firmen, die ihre gebuchte Weihnachtsfeier wieder absagen, erzählt Hansen.

Doch was noch gravierender sei: Es gibt viel zu wenig Personal. Neben der Familie arbeiteten vor Corona 36 Beschäftigte in der Ratsstube. Jetzt sind es noch 18. Denn viele hätten in der Zeit der Kurzarbeit die Branche gewechselt und kämen nicht mehr zurück, berichtet Hansen. Vor diesem Hintergrund sei es auch nicht möglich, an den Weihnachtstagen Gäste zu empfangen: Für die wahrscheinlich große Besucherzahl reichten die Servicekräfte nicht.

Was noch hinzu kommt: Im Hotel stünden Modernisierungen an. Kann man vor diesem Hintergrund das finanzielle Risiko eingehen? Diese Frage habe sich die ganze Familie über mehrere Monate hinweg gestellt. Und man habe gemeinsam entschieden, den Betrieb nach 80 Jahren zu schließen. Zuletzt waren Gerüchte dazu kursiert. Neben dem Personal informierte Hansen in einem Schreiben nun Lieferanten, Gäste und Freunde. Die Reaktion sei häufig verständnisvoll ausgefallen.

Die ganze Familie fühle sich mit der Entscheidung wohl, betont Hansen. Leicht sei sie aber nicht gefallen: Von "vielen schlaflosen Nächten" ist in dem Schreiben die Rede. Die Entscheidung treffe die Familie tief und rufe Traurigkeit hervor. Hansens Vater Karlheinz Steidel ist vielen noch als engagierter Macher und Gesicht des Betriebs in Erinnerung. Vor etwas mehr als drei Jahren hatte er sich zu großen Teilen aus den Geschäften zurückgezogen, die Fleischproduktion sowie die Metzgereien in Dühren und in der Bahnhofstraße waren damals geschlossen worden. Seine Kinder Katharina und Tim, die vor einigen Jahren den Betrieb in vierter Generation übernahmen, starteten voller Elan, erzählt Hansen. Die Ratsstube sei stets der Mittelpunkt der Familie gewesen: "Es gab für uns nie etwas anderes", betont Hansen. "Wir waren gerne Gastgeber."

Wie es nun weitergeht? Fest steht: Das Gebäude soll verkauft werden. Dazu gehören das Hotel mit 33 Zimmern, ein Restaurant, das in Vor-Corona-Zeiten mehr als 200 Gäste gleichzeitig bewirten konnte, eine Metzgerei mit Produktionsräumen sowie Wohnbereiche. Zu konkreten Absichten möchte sich Hansen nicht äußern. Sie sagt: "Ich gehe davon aus, dass das, was hier entsteht, im Sinne aller sein wird."

Und persönlich? Sie werde, nachdem sie den Schlüssel ein letztes Mal rumgedreht hat, wohl mehr Zeit mit der Familie verbringen, sagt Hansen. Es sei nun Zeit für eine Veränderung, sie habe nun die Möglichkeit, ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Vor diesem Hintergrund sehe sie die Entwicklung gerade mit einem weinenden und einem lachenden Auge. Ihr Bruder Tim, der den Küchenbereich leitet, werde an anderer Stelle arbeiten, wo stehe noch nicht fest. Was die 18 Mitarbeiter anbelangt, die teilweise schon lange in der Ratsstube tätig sind, zeigt sich die Familie optimistisch, dass sie ob der Situation am Arbeitsmarkt bald neue Stellen finden.