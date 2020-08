Ein großes Dorffest mit einem Auftritt von Heino wie 2019 wird es in diesem Jahr in Dühren nicht geben. Sollte das Fest stattfinden wollen die Veranstalter auf regionale Bands setzen. Archiv: RNZ

Sinsheim-Dühren. (tk) Die Entscheidung kam wenig überraschend, am Montag wurde es offiziell: Das Dührener Dorffest wurde vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie abgeblasen. Wie Dührens Ortsvorsteher Alexander Speer bekannt gab, hätten sich die örtlichen Vereine, die das Fest in der Art eines Ausschusses auf dem Zimmerplatz veranstalten, "nach ausgiebigen Beratungen" zu dem Schritt entschlossen. Die mit der Corona-Krise "verbundenen Schwierigkeiten und Unwägbarkeiten" ließen den Fest-Machern keine andere Möglichkeit, als das Dorffest ersatzlos ausfallen zu lassen. Einwohner bat man um Verständnis. Die Ortsvereine hofften "schon jetzt auf ein erfolgreiches Dorffest im nächsten Jahr", welches traditionell am ersten September-Wochenende stattfindet. Das Dührener Dorffest war zuletzt durch Auftritte diverser Stargäste in die Schlagzeilen gelangt, unter anderem wegen eines Auftritts des Schlager-Barden Heino beim 1250. Dorfjubiläum im vergangenen Jahr. Zuvor hatten die Ortsvereine mit dem früheren Koordinator Peter Batzdorf den Wiener Baulöwen und Playboy Richard "Mörtel" Lugner gemeinsam mit den "Botox Boys" in den Kraichgau geholt. Angaben aus dem Vereins-Umfeld zufolge waren auch Auftritte von Dieter Bohlen bis hin zu einem Gig von Teilen der Soul-Band "Hot Chocolate" zeitweise im Gespräch. Die Auftritte waren nicht unumstritten; schließlich gab seinen Führungswechsel innerhalb der Ortsvereine. Das diesjährige Dorffest wäre das 41. gewesen. Details zu einem geplanten Programm sind keine bekannt.