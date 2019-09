Von Alexander Becker

Sinsheim-Dühren. Mit der Schlagerikone Heino als Zugpferd ist das 40. Dührener Dorffest über die Bühne gegangen. Auf der standen am Samstag bei der Eröffnung auf dem Zimmerplatz zunächst der Organisator des Spektakels, Peter Batzdorf. Er begrüßte dort das aufgrund der andauernden 1250-Jahr-Feierlichkeiten besonders zahlreiche Publikum, bevor die Manschettenbauern unter den Klängen der Feuerwehrkapelle Helmstadt-Bargen einmarschierten.

"Wir haben 40 Jahre hintereinander gefeiert und nie ausgesetzt", betonte dann Ortsvorsteher Alexander Speer und ergänzte, dass die Manschettenbauern auch schon ein Vierteljahrhundert dabei seien. Weiterhin lobte er den fortwährenden Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft.

Stargast Heino beim 40. Dorffest in Sinsheim-Dühren Kamera + Redaktion: Alexander Becker / Produktion: Manuel Reinhardt

"In Dühren ist es viel schöner als im Urlaub", bestätigte dann der gerade aus der Sommerfrische zurückgekehrte Oberbürgermeister Jörg Albrecht, bevor die Dirigentin des Gesangvereins "Frohsinn", Dagmar Nerpel, ihr Gedicht "Das Kanthölzel" vortrug. Verfasst hatte sie es im Nachgang des zweiten Dorffestes 1981, das damals noch im Schulhof stattgefunden hatte. Es folgten einige Beiträge des von ihr geleiteten Ensembles, bevor das von den Manschettenbauern intonierte "Badnerlied" zu mehreren Ehrungen überleitete.

Peter Batzdorf übergab Präsente an Klaudia Nagelpusch, Peter Keil und den Ortsvorsteher als Dank für fortwährende Unterstützung. Letzterer stach dann gewohnt souverän das Freibierfass an, ehe die Feuerwehrkapelle die Verteilung des kostenlosen Gerstensaftes der Heidelberger Brauerei musikalisch untermalte.

Um 19.30 Uhr sollte das Dorffest-Programm mit Auftritten der Schlagersternchen Nic und Nicole Mieth weitergehen, doch verschoben ein kräftiger Regenschauer und die dadurch in Mitleidenschaft gezogene Musikanlage die Auftritte der beiden um rund eine Stunde nach hinten. Nachdem Nic alias Mirco Harald Goronzy neben seinem Hit "Einen Stern" einige Titel seines in Kürze erscheinenden Albums vorgestellt hatte, betrat zur Überraschung aller Heino die Bühne.

Obwohl ursprünglich nur als Autogrammgast angekündigt, ließ es sich die deutsche Schlagerikone nicht nehmen, einige Klassiker seines Repertoires zum Besten zu geben. "Ich dachte, Dühren sei in der Nähe von Bad Münstereifel", bekannte Heino gleich zu Beginn, dass er den Teilort der Elsenzstadt vorher nicht gekannt hatte.

Heino und Handwerkermarkt beim Dührener Dorffest - Fotogalerie





















































































Und während er danach schon unzählige Fotokarten unterschrieb, erzählte die Gewinnerin der Dschungel-Spezial-Ausgabe der TV-Sendung "Das perfekte Promi-Dinner", Gisele Oppermann, aus ihrer jüngeren Karriere. Für den letzten Höhepunkt des Abends sorgte schließlich die Schauspielerin und Schlagersängerin Nicole Mieth. Nach der Einstellung der ARD-Seifenoper "Verbotene Liebe" startete sie eine Musikkarriere und präsentierte an der Elsenz mit dem Produzenten Florian Wess das gemeinsame Album "We love the 90s".

Das Publikum zeigte sich von all dem begeistert und hatte sich von dem kräftigen Regenguss zwischendurch nicht entmutigen lassen. Somit war der Auftakt des 40. Dührener Dorffestes unter dem Strich größtenteils gelungen.