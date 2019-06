Sinsheim-Dühren. (jubu) Vermutlich ein technischer Defekt an einer Waschmaschine löste Mittwochfrüh einen Feuerwehreinsatz in Dühren aus. Der Brand war laut Feuerwehr kurz vor 6.30 Uhr im Keller des Zweiparteienhauses in der Karlsruher Straße ausgebrochen.

Zum Glück breitete sich das Feuer nicht weiter aus, rasch waren die Abteilungswehren Eschelbach und Dühren mit zusammen rund 20 Mann und vier Fahrzeugen zur Stelle. Sie gingen unter Atemschutz in das Gebäude vor und bekämpften die Flammen.

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts hatte eine Waschmaschine Feuer gefangen, teilte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage mit. Verletzt wurde glücklicherweise niemand - der Bewohner war zum Zeitpunkt des Brands nicht zu Hause. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zu Folge auf rund 80.000 Euro.

Update: Mittwoch, 12. Juni 2019, 8.45 Uhr