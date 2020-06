Von Christian Beck

Sinsheim. Seit Dienstag hängen die Lampen, Tische und Stühle stehen schon im Gastraum, wenn auch noch in Folie gepackt. Denn es wird überall noch gewerkelt. Doch ab 1. Juli soll das "Drei König" öffnen. Schwerpunktmäßig deutsche Küche wird dort angeboten werden, auch auf der Bahnhofstraße und im Innenhof. Viel getan hat sich aber auch an den benachbarten Gebäuden. Ein Überblick:

> Erste Pläne für den Umbau des ganzen Komplexes gab es laut Oberbürgermeister Jörg Albrecht bereits 2013. Das Alte Rathaus, in dem das Stadtmuseum untergebracht ist, das ehemalige Grundbuchamt und die "Würfel" gehörten bereits der Stadt. Das "Drei König" und das Gebäude, in dem das Bekleidungsgeschäft "La Bonita" Mieter ist, wurden gekauft. Die Gebäude hängen zusammen, der Komplex war laut Baudezernent Tobias Schutz völlig verbaut. 2016 wurde ein Gebäude abgerissen, in dem zuletzt "nur noch Ratten gewohnt haben", berichtet Schutz.

> Ein Innenhof entstand in dem gewonnenen Freiraum. Hier können Gäste des "Drei König" bewirtet werden. Eine Bühne bietet Raum für Kulturelles wie Konzerte. Einige Veranstaltungen wird künftig die Stadt anbieten. Notwendige statische Verstärkungen an der Wand eines Gebäudes mittels Betonstützen werden in Form eines großen Regals kaschiert. Dort werden steinerne Fundstücke aus Sinsheim ausgestellt. Eine indirekte Beleuchtung soll abends für ein ansprechendes Ambiente sorgen.

Innen wie außen wird noch gearbeitet. Foto: Christian Beck (2)/Tim Kegel

> Das "Drei König" ist laut Schutz das einzige barocke Gebäude in Sinsheim. Ursprünglich war es ein Pfarrhaus oder Verwaltungsgebäude der Kirche. Über Jahrzehnte war es aber als Gasthaus bekannt – sei es als "Café Pfeuffer" oder zuletzt als Irish-Pub "Three Kings". Diese Tradition soll weitergeführt werden. Der Pächter kommt aus der Region, hat in Sinsheim aber noch kein Lokal. 70 bis 80 Sitzplätze innen sowie etwa 100 außen sind vorgesehen. Der Innenraum erstreckt sich über 300 Quadratmeter auf zwei Stockwerken. Oben bietet ein größerer Raum Platz für eine Gruppe.

> Die Umbauarbeiten des "Drei König" waren laut Schutz aufgrund der schlechten Substanz nicht einfach: "In fünf Jahren wären manche Bestandteile wie die Decke nicht mehr zu retten gewesen." 18 Monate hat der Umbau gedauert. Zuletzt sorgte das Corona-Virus für etwa zwei Monate Verzögerung, weil Material nicht verfügbar war und die Handwerker nicht alle gleichzeitig auf engem Raum arbeiten konnten. 1,8 Millionen Euro kostet der Umbau, 1,2 Millionen Euro Fördermittel hat die Stadt vom Bund erhalten. Wer das "Drei König" künftig betritt, blickt auf die Theke, rechts davon führt eine Treppe in das 1. Obergeschoss. Die Räume sind hell, die Polster der Stühle und Bänke aus violettem Samt, der Boden ist aus dunkler Eiche. Im 2. Obergeschoss befindet sich eine Drei-Zimmer-Wohnung, die der Pächter nutzen wird.

Im Innenhof mit Bühne soll neben Speis und Trank auch Kulturelles geboten werden. Foto: Christian Beck (2)/Tim Kegel

> Eine große Wirkung des Gasthauses für die Belebung der Innenstadt verspricht sich die Stadtverwaltung. Wenn es um gute deutsche Küche gehe, habe es bisher zu wenige Angebote in der Innenstadt gegeben, sagt Albrecht. Die Außenbestuhlung und die Kultur im Innenhof sollen mehr Leben in die Bahnhofstraße bringen, auch abends. Davon sollen auch Einzelhändler profitieren.

> Weitere Umbauten gab es am ehemaligen Grundbuchamt, hier wurde die rückwärtige Fassade erneuert. Auch das Lapidarium des Stadtmuseums wurde neu gestaltet. Die Kneipe "El Greco" gehört nicht der Stadt, der Besitzer lässt momentan aber auch die Fassade erneuern.

> Für die Zukunft ist vorgesehen, im ehemaligen Grundbuchamt Teile des Stadtmuseums sowie des Archivs unterzubringen. Letzteres befindet sich momentan im Keller des Rathauses, künftig soll es nutzerfreundlicher sein. Auch das Stadtmuseum soll innen wie außen saniert werden. Allein dafür sind laut Schutz drei bis vier Millionen Euro nötig. Beide Projekte werden laut OB Albrecht aber vor dem Hintergrund der corona-bedingten Einnahmeausfälle nicht so bald realisiert werden.