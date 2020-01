Sinsheim. (zg) Ein Tag der offenen Tür in der sanierten Dr.-Sieber-Halle und der neuen Stadtbibliothek wird Interessierten am kommenden Sonntag, 19. Januar, geboten. In der Zeit von 1976 bis 2015 von unzähligen Künstlern und Vereinen bespielt und belebt, erstrahlt die Dr.-Sieber-Halle nach fast vierjähriger Sanierungszeit in neuem Glanz.

Interessierte Bürger haben beim Kennenlerntag die Möglichkeit, die neue Halle zu besichtigen. Der Tag der offenen Tür wird um 10.30 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst beginnen. Im Anschluss erwartet die Besucher ein buntes Programm.

Nach ihrem Umzug wird auch die Stadtbibliothek in ihren neuen "alten" Räumen in der ehemaligen Stadthalle wiedereröffnet. Am Tag der offenen Tür wartet ab 12 Uhr ein vielfältiges Programm auf Jung und Alt, darunter die Eröffnung der Wanderausstellung "Autoren aus Baden-Württemberg und ihre Bücher", der Pantomime Pablo, ein Kinderschminken, ein "Orimoto-Workshop", Spiel und Spaß mit "Ozobot & Co.", ein Kalligrafie-Workshop mit Bärbel Schulz oder die Lesung "Feminine Facetten" mit Yvonne Weber und Bärbel Schulz. Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Die Sanierung der Dr.-Sieber-Halle wurde im Rahmen des Bundesprogramms Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.