Die Dr. Sieber-Halle in Sinsheim. Foto: Christian Beck

Sinsheim. (zg/tk) Die Eröffnung der Dr.-Sieber-Halle und den Tag der offenen Tür in der Stadtbibliothek haben sich offenbar Diebe zunutze gemacht: Mehrere Medien der Bücherei seien entwendet worden; in der Halle wurden Deko-Artikel gestohlen, wie Sinsheims Oberbürgermeister Jörg Albrecht am Freitagnachmittag sagte.

Um wie viele Stücke es sich handelt, ist im Moment unklar. Zur Ermittlung einer genauen Zahl bedürfe es "eigentlich einer Voll-Inventur". Dass diverse Dinge fehlen, sei erst mit der Zeit festgestellt worden, als der Regelbetrieb in Bibliothek und Halle aufgenommen wurde.

Albrecht und Bibliotheksleiterin Daniela Kemmet zeigten sich enttäuscht: Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung hätten "mit viel Engagement ein tolles Programm zusammengestellt" und man bedauere "es sehr", dass das Angebot "von einzelnen Menschen zum Diebstahl missbraucht wird", sagte Albrecht. Manch einem der weit über 1000 Besucher beider Veranstaltungen mangele es offenbar "an Respekt vor fremdem Eigentum".

Insbesondere Zeitschriften seien entwendet worden, wusste Kemmet. Sie und ihre Mitarbeiter müssten künftig noch genauer hinschauen. "Es ist schade, dass wir uns dazu gezwungen sehen", sagt Kemmet. Wer stehle, schade damit letztlich allen. In letzter Konsequenz könne man auch nicht ausschließen, "bestimmte Zeitschriften aus dem Sortiment zu nehmen".