Bauleiter Friedrich Bader (im Vordergrund) ist für die Renovierungsarbeiten an der evangelischen Michaelskirche verantwortlich. Nun bekam er Besuch von einer Bautechniker-Llasse der Friedrich-Hecker-Schule. Die jungen Leute erhielten dort Einblicke in ihre künftige Berufspraxis. Foto: Alexander Becker

Von Alexander Becker

Sinsheim-Hilsbach. Seit 1685 prägt die evangelische Michaelskirche das Bild des einst selbstständigen Stadtteils Hilsbach, doch an dem Bauwerk, das auf den Umbau des gotischen Chors im 13. Jahrhundert zurückgeht, nagt der Zahn der Zeit. Nachdem Teile des Deckenputzes in den Altarraum gefallen waren, war Mitte des vergangenen Jahres mit der Renovierung begonnen worden. Nun heißt es vonseiten der Kirchengemeinde, dass die aufwendigen Arbeiten bis Mitte April beendet sein sollen.

Friedrich Bader, Bauleiter vom Obrigheimer Architekturbüro Haberkorn, koordiniert die Sanierung. Zunächst weist er im Chor des Sakralbaus darauf hin, dass dort etliche durch Wassereinbruch entstandenen Schäden am Putz beseitigt und mit Mörtel verfüllt werden mussten. Sonst hätten sich mitunter ganze, noch größere Stücke des Putzes ablösen und in den Chorraum fallen können. Um Sachschäden oder gar Verletzte zu verhindern, war dort während der Monate vor Beginn der Renovierungsarbeiten ein Sicherheitsnetz gespannt gewesen. Das angrenzende Langhaus wurde derweil komplett abgedeckt, um ernsthafte Schäden am Dachstuhl zu beseitigen.

Der aktuelle Baufortschritt im Hilsbacher Altort interessierte jetzt auch 15 angehende Bautechniker. Die Gruppe, die an der Friedrich-Hecker-Schule ausgebildet und bald staatlich geprüft wird, verschaffte sich einen Eindruck vom Geschehen in der Michaelskirche. Bauleiter Bader und Alexander Kohm, Diplom-Architekt und Lehrer an der Friedrich-Hecker-Schule, kennen sich "aus dem Studium", wie sie sagen. Der Schule im Kreisschulzentrum in Sinsheim wiederum ist die Fachschule für Bautechnik angeschlossen. "Das ist mal was anderes. So eine Kirche in der Bauphase sieht man nicht so oft", freut sich einer der künftigen Bautechniker über die ungewöhnlichen Einblicke.

Jahrhundertealtes Gebälk wurde im Dachstuhl gesichert. Der Kirchturm war 1667 eingestürzt. Foto: Alexander Becker

Bader erklärt, dass sich der Dachstuhl seit einiger Zeit nach Westen neigt. Daher haben die Zimmerleute dort kürzlich zusätzliche Träger eingezogen, um diesen Prozess zum Stillstand zu bringen. "Hier waren immer irgendwelche Arbeiten, aber nichts hat wirklich funktioniert", sagt Bader: Davon zeugen noch mehrere Spanngurte, mit denen zuletzt vergeblich versucht worden war, die Konstruktion vorübergehend zu stabilisieren. Deshalb legt man Wert darauf, diesmal alles fachlich richtigzumachen.

Trotz aller Eingriffe soll der ursprüngliche Zustand des gut 400 Jahre alten Dachstuhls erhalten bleiben, was unter anderem die Belüftung der Kirche sicherstellt. "Wir reden hier von rund einer Million Euro", beziffert der Bauleiter den voraussichtlichen Kostenrahmen der Kirchensanierung. Weiter erläutert er den künftigen Fachleuten, dass es durchaus "auch ein paar Wochen" dauern kann, um anhand des Leistungsverzeichnisses der jeweiligen Ausschreibung ein entsprechendes Angebot erstellen zu können.

Bei der Sanierung der Fassade der Michaelskirche, die aufgrund eines verspätet gelieferten Gerüstes erst mit wochenlanger Verspätung beginnen konnte, fand sich Bader stattdessen mit Bausünden aus der Vergangenheit konfrontiert: "Die Pfeilervorsätze sind nicht ins Mauerwerk eingebunden. Das wurde wohl nachträglich gemacht und trägt nicht zur Stabilität bei", bemängelt er die Konstruktion des Turms, der sowieso auf problematischem Grund steht. Das soll auch der Grund dafür gewesen sein, dass im Jahr 1667 ein Vorgängerbau zusammengebrochen war, der dann 1685 durch das aktuelle Gotteshaus nebst neuem Schiff ersetzt wurde.

"Ursprünglich war der Turm nicht verputzt, aber das Sichtmauerwerk wieder komplett freizulegen, wäre ein zu großer Aufwand gewesen", begründet Bader den Umstand, dass auch dort nur Sanierungsmaßnahmen vorgenommen werden. Diese ruhen allerdings im Moment, da es für die geplanten Arbeiten im Außenbereich einfach noch zu kalt ist. Trotzdem ist der erste Gottesdienst nach Abschluss der Sanierung Mitte April, am Karfreitag, geplant.

Bautechniker planen, kalkulieren, dokumentieren und kontrollieren die zunehmend digitalisierten Bauprozesse, schildert Lehrer Kohm. Auf Grundlage einer Berufsausbildung im Bauhauptgewerbe und einschlägiger Berufserfahrung werden seine Schüler auf eine Tätigkeit in der mittleren Führungsebene "bei Unternehmen und Behörden der Baubranche vorbereitet", erklärt er und ergänzt, dass "aktuelles Bau-Fachwissen sowie unternehmerisches Denken und Handeln" Schwerpunkte der Ausbildung sind. Ihm zufolge helfen Exkursionen wie die zur Michaelskirche enorm dabei, den angehenden Bautechnikern Einblicke in ihre künftigen Aufgaben zu geben.