Von Tim Kegel

Sinsheim. Manche Leute sagen, es sei der letzte Nervenkitzel in der Sinsheimer Innenstadt: der Fußweg unter Timm Ulrichs’ "Hausgeburt" hindurch; dem nicht nur durch den ersten und einzigen Kunstpreis der Großen Kreisstadt Sinsheim im Jahr 2007 zertifizierten Qualitätskunstwerk an der Fassade des Polizeireviers. Bedrohlich hängt es da in etwa sechs Metern Höhe. Ängstlichere Naturen wechseln da schon mal die Straßenseite.

Nicht nötig. Wie’s aussieht, ist die Konstruktion auch nach Jahren einwandfrei. Mit der – schon bevor sie 2012 aufgehängt wurde – umstrittenen "Hausgeburt" hat die Sicherheitsüberprüfung sämtlicher 29 Kunstinstallationen und Denkmale am Donnerstag begonnen. Zwar muss Gutachter Matthias Kotlik aus Mannheim für ein paar Abgleiche noch einmal in die Akte schauen, doch nach nicht mal einer Stunde stand fest: Kein Rost und keine sonstige Korrosion am Stahlgerüst im Innern des Kunstwerks, weder Abplatzer, noch Risse am und im Gebäude. Nur ein paar unschöne Schlieren an der Hauswand, vermutlich Braun-Algen, ausgehend von den Fluchten der "Hausgeburt"; das Anbringen von Schutzrinnen oder eines Ablaufs hatte der Künstler weggeklagt.

Letzter Akt einer für ihn typischen "Performance": Mit dem Kunstprofessor und "Totalkünstler" Timm Ulrichs war damals so etwas wie der Gegenentwurf alles Kleinstädtischen in Sinsheim auf den Plan getreten. Einer, der seit rund 60 Jahren die Kunstszene mit originellen und provozierenden Aktionen aufmischt: Dieser Mann hatte die Augenlider tätowiert, wenn auch nur von außen. Dort steht "The End" – Totalkunst, bis ganz zum Schluss. Zehn Stunden hatte der gebürtige Berliner 1978 nackt und bewegungslos in einem Granitblock verbracht, der seinen Körperformen nachgebildet war; ließ "Künstlerhaarpinsel" aus seinem eigenen Haar binden, schuf ein Beil, das sich ins eigene Holz hackt, oder "Gehäuse für Denkmäler und Brunnen". Ulrichs schritt mit einer Eisenstange auf dem Rücken als Blitzableiter über ein Feld und posierte als Blinder mit Stock und Armbinde und einem Schild, auf dem stand: "Ich kann keine Kunst mehr sehen."

Kontrovers – aber kompetent

Sinsheims Kunstpreis-Schickeria – die ließ er damals übrigens warten: Falschen Zug genommen. Ulrichs stieg zunächst "in Sinzheim" aus. Und ob er je mit Sinsheim warm wurde, wo ihm damals vor allem "viel Edelstahl" aufgefallen war, weiß vermutlich nur Ulrichs selbst. Doch von Anfang an wirkte vieles, was mit und rundum Ulrichs Kunst passierte, irgendwie geschickt durchorchestriert und eingefädelt, selbst Zufälle schienen eingedacht – und hatten wenig Chancen, nicht mit zur Kunst zu werden: Dass die Sinsheimer Installation am Polizeirevier – nach Ulrichs Gusto hätte sie "Ausbruch" heißen sollen – auch durch einige Pleiten, Pech und Pannen zur "Hausgeburt" wurde: Dem schelmischen Wahl-Hannoveraner und Käthe-Kollwitz-Preisträger dürfte das gefallen haben.

Mit dem Bildhauer Werner Pokorny ist ein weiterer Großer der zeitgenössischen Kunst in Sinsheim vertreten. Auch wenn der Volksmund die "Zwei Häuser auf Stangen mit Leiter" des gebürtigen Mosbachers aus dem Jahr 1986 gern mal "rostige Vogelhäuschen" tituliert, würde ohne sie im Stadtbild etwas fehlen. Pokorny ist in zahlreichen Städten mit groß dimensionierten, oft geometrischen Werken mit durchbrochenen Formen vertreten. Wie auch bei Ulrichs, der bei einem Sinsheimer Konstrukteur ein verschraubtes und verschweißtes Stahlgerüst als Unterbau in Auftrag gab, setzt Pokorny auf Robustheit, wenn er im öffentlichen Raum arbeitet, und verwendet Cortenstahl. Das Material setzt Rost an, bildet aber auf der Oberfläche durch die Witterung eine dichte Sperrschicht aus, die den eigentlichen Stahl vor weiterer Korrosion schützt.

"Keine Bedenken" hatte Prüfer Kotlik – er ist gebürtiger Waibstadter – nach nur 20 Minuten Befassung mit der Installation am Elsenzbogen. Ein Trupp der Stadtwerke hatte zuvor die im schwammigen Flussufer eingebrachten Fundamente freigelegt. Und weder dort, noch am Übergang der dünnen Stäbe gab es etwas auszusetzen: keine Risse, keine Ermüdung. Auch bei der Wackelprobe wirkte alles bombenfest. Ein Ab- oder Umbau oder gar eine Absperrung bleibt auch diesem Kunstwerk erspart.

Nur ein kleiner Teil der städtischen Installationen soll gutachterlich geprüft werden, sagt Melanie Wricke vom Stadtmarketing: Holzstelen und Ähnliches werden von Mitarbeitern des Amts für Infrastruktur in den kommenden Wochen geprüft; um Arbeiten aus Stein, wie etwa den Weilerer Bären, kümmert sich das Friedhofsamt. Mit größeren Beanstandungen rechnet man allerdings nicht.