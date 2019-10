Es geht auch so: Als Türk Gücü Sinsheim am 8. Juni die Kreisliga-Relegation gewann, wurde Hals über Kopf gefeiert. Foto: Lörz

Von Eric Schmidt

Sinsheim. Machen wir uns nichts vor: Der Fußball hat militärische Züge. Es gibt Stürmer, die "Bomber" heißen, und Torhüter, die sich "Panzer" nennen. Schüsse werden zu "Granaten", Mannschaften zu "Truppen". Ob das aber den sogenannten Salut-Jubel auf den Sportplätzen rechtfertigt?

Türkisch-kurdisches Miteinander

Bevor es los ging, suchte Hüseyin Sadimoglu noch schnell das Gespräch mit Volker Keitel. Der Schiedsrichter hatte an den Trainer des Fußball-Kreisligisten Türk Gücü Sinsheim zwei Bitten. Erstens: Bitte keinen Salut-Jubel. Zweitens: Bitte keine Beschimpfungen und Beleidigungen auf Türkisch. Er verstehe alles. Keitel zeigte vollstes Verständnis. "Wenn einer von uns den Salut-Jubel macht, nehm’ ich ihn sofort vom Platz", sagte der 57-Jährige zum Unparteiischen.

Nein, es wurde nicht salutiert. Im Unterschied zu anderen Kreisen, wo mit der Hand am Kopf Torerfolge gefeiert wurden, stand im Fußballkreis Sinsheim niemand stramm. Weder in der Partie SV Rohrbach - Türk Gücü Sinsheim (1:1) noch in der Begegnung FC Eschelbronn - Türkspor Eppingen (5:1) gab es Grüße ans türkische Militär. "Mir ist nichts bekannt. Es wurde nichts gemeldet", sagt Herwig Werschak, der Fußballkreis-Vorsitzende, und stellt klar: "So etwas gehört auch nicht auf den Sportplatz. Jeder Verein hat sich dazu verpflichtet, gegen Gewalt und für Frieden und Freiheit zu sein. Da kann man sich dann nicht zu einem Kriegseinsatz bekennen."

Was Türk Gücü Sinsheim betrifft, so wäre ein Salut-Jubel strategisch nicht so klug - allein aus mannschaftsinternen Gründen. Neben türkischen hat der Kreisliga-Aufsteiger eine stattliche Anzahl an kurdischen Kickern in seinen Reihen.

Fußball ist Völkerball bei der TG, Trainer Volker Keitel spricht gerne von einer "Europa-Auswahl", die er betreut. Dennoch: Die türkische Militäroffensive in Nordsyrien wirft ihren Schatten tausende Kilometer weit - bis in den Kraichgau, zu Türk Gücü. Der Salut-Jubel sei "schon ein Thema". "Es war eine harte Woche", gibt Keitel zu. "Ich bin bis an meine Grenzen gegangen."

Das Problem: Ein paar seiner türkischen Spieler hatten den Salut-Jubel der nationalen und internationalen Fußball-Stars geliket und in der WhatsApp-Gruppe der Mannschaft entsprechend kommentiert. Die kurdischen Spieler waren entsetzt und empört - der Cousin eines Spielers war durch einen Granatsplitter getötet worden. Es gärte kräftig im Team. Keitel war gefordert. Statt als Trainer betätigte er sich am Freitagabend als Schlichter, als Diplomat und Vermittler. Zwei Stunden lang unterhielt er sich im Klubhaus mit den kurdischen Spielern, anschließend sprach er im Beisein zweier Vereinsverantwortlicher mit den türkischen Fußballern, die den Salut-Jubel geliket hatten.

Was er den Beteiligten klar machen konnte: "Jeder kann seine politische Ansichten haben. Aber Türk Gücü als Verein steht dafür, dass Politik auf dem Platz nichts zu suchen hat." Die Worte zeigten Wirkung. Trotz aller Schwierigkeiten präsentierte sich die Mannschaft am Sonntag in Rohrbach wieder als Einheit und knöpfte dem Vizemeister der vergangenen Saison einen Punkt ab. Überhaupt spielt der Aufsteiger eine famose Saison. Nur eine Niederlage in zehn Spielen, Platz vier in der Tabelle - es läuft bestens. "Es gibt vielleicht drei Punkte, die nicht da liegen, wo sie hingehören. Aber ich bin total zufrieden", sagt Keitel und freut sich auf das nächste Spitzenspiel, wenn es am Sonntag gegen den TSV Steinsfurt und seinen Neffen Julian Keitel geht. "Wir sind alle heiß", so Volker Keitel.