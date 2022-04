Sinsheim. (zg) Banknoten oder Münzen eingeben, gewünschten Artikel wählen, dann legt er los. Seit 16 Jahren verkauft der Schweißroboter Souvenirartikel im Technik-Museen. Nun wurde der Robotershop generalüberholt und der KR 125 getauscht – ein Gemeinschaftsprojekt von Museumsförderern und -mitgliedern.

An Pfingsten 2006 nahm das Museum im Kraichgau den weltweit ersten von einem Roboter betriebenen Museumsshop in Betrieb. Die Einrichtung in Speyer folgte November 2009. Seitdem sind die voll automatisierten Industrieroboter fester Bestandteil der Museumshallen. Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung des Roboter-Shops vergingen zwei Jahre. Initiiert wurde das Projekt von Museumsmitglied Jürgen Michel. Und er setzte sich dafür ein, dass es vorangetrieben wurde. Unter anderem hatte er durch sein Fachwissen alle notwendigen Bausteine dazu erarbeiten können.

Nach all den Jahren und unzähligen Verkäufen gingen die Museumsmacher daran, den umgebauten Industriegehilfen auszutauschen. So ist der Shop, nach längerer Inbetriebnahme und Programmierung in den Corona-Jahren 2020/21, nun einsatzbereit. Unterstützt wurde das Museum auch dieses Mal von namhaften und zum Teil in der Region angesiedelten Firmen. Wie auch im Jahr 2006 übernahm Museumsmitglied Dieter Wellmann erneut die Programmierung des Roboter-Lasers.

Der Ablauf ist noch wie damals. Nachdem ein Museumsbesucher sich einen Artikel ausgesucht hat, ertönt Musik und der Greifarm setzt sich in Bewegung. Rund eine Minute lang dreht sich dieser um die eigne Achse. Ob Bücher, Münzen oder Spiele – der Museumsgast hat die Auswahl aus zehn Artikeln. Dabei bewegt der zweieinhalb Meter große Roboter die Souvenirs fast lautlos zur Ausgabe. Mitten im Verkaufsraum befindet sich eine Laserstation zur Gravur von Münzen. Bestseller des erfolgreichen Roboter-Verkäufers sind die mit dem Besuchsdatum und der Concorde gravierten Museumsmünzen.