Von Tim Kegel

Sinsheim. Der Verkehr, der Bau von Wohnraum und die Schul- und Innenstadtentwicklung werden die großen Themen des Jahrs 2019 in Sinsheim sein. Bei der Jahresabschlusssitzung des Gemeinderats in der Dührener Dorfhalle wurde auch der Ruf nach ökologisch verträglichen Konzepten laut. Die RNZ fasst Ausblicke, Trends und Spitzen der "Stunde der Fraktionen" zusammen.

> "Der mit Abstand beste Haushalt" seit der Finanzkrise in den Jahren 2009 bis 2011 werde gerade beschlossen, schickte Kämmerer Ulrich Landwehr voraus. Man springe "von Rekord zu Rekord". Ähnlich wie vor der Krise, seien jedoch Maßnahmen angestoßen, von denen es kein Zurück gebe, so Landwehr. "Immer seltener und meist hinter vorgehaltener Hand" höre er Kommentare, dass man sich auch für schlechtere Zeiten rüsten müsse. Er mahnte, in mageren Jahren "die Konsequenzen mitzutragen".

> 139 Millionen Euro in zehn Jahren habe Sinsheim investiert, Tendenz "rasant steigend". "Extrem hohe Investitionen" auch im kommenden Jahr, mit 30,6 Millionen Euro wird gerechnet; mit 37,9 Millionen Euro im Jahr 2020. Steuern und Gebühren erhöhen sich nicht; Grund- und Gewerbesteuer bleiben im neunten Jahr unverändert. Das Haushaltsvolumen liegt bei 123 Millionen Euro.

> Sorgen vor einer Rüge der Finanzaufsicht des Regierungspräsidiums äußerte CDU-Sprecher Friedhelm Zoller angesichts einer Schuldenaufnahme von neun Millionen Euro und trotz des Abbaus von über zehn Millionen Euro Schulden in sechs Jahren: "Warum packt die Verwaltung so viel in den Haushaltsplan?"

> Hohe Personalkosten im Rathaus fielen Zoller ebenfalls auf; sie liegen bei 26,6 Millionen Euro. Kämmerer Landwehr sprach von Aufgaben, die die große Politik den Kommunen "aufs Auge" drücke, wobei "das Konnexitätsprinzip" - wer bestellt, bezahlt - nicht mehr gelte. Dieser Konflikt könne Gemeinden "ohne sprudelnde Steuerquellen" in Schieflage bringen und "dann so richtig spannend" werden, so Landwehr.

> Verkehr bleibt Dauerbrenner der Haushaltsreden. Die Situation, sagte SPD-Sprecher Michael Czink, sei "unerträglich"; noch während des A 6-Ausbaus müssten "kurzfristige Verbesserungen" her. Aktiv-für-Sinsheim-Sprecher Alexander Hertel regte eine rechtliche Umwidmung der B 39 von der Hauptstraße in die Peripherie, die Neulandstraße, an. Eine Verkehrsberuhigung "nach Vorbild der Brettener Straße in Eppingen" würde dadurch möglich, mit "vielen kleinen Verbesserungen" wie Zebrastreifen und Einbahn-Regelungen.

> Nordanbindung und Osttangente haben Einzug in die Reden gehalten; Czink fragte, ob "die These: ,Wer Straßen baut, wird Verkehr ernten’ bei einer Querung des Wiesentals zutrifft. Ein Gutachten sei unabdingbar. Hertel gab der Nordanbindung den Vorzug, die "endlich in Angriff genommen" werden müsse. Einer Untertunnelung des Wiesentals schlägt Skepsis auf breiter Front entgegen. Grünen-Sprecher Jens Töniges befürchtet als einzigen Effekt des Tunnels "ein großes Loch in der Stadtkasse".

> Ein Radwegekonzept wurde mehrfach angesprochen: Die E-Mobilität werde Zweiräder attraktiver machen, sagte Alexander Hertel, diese bräuchten Nutzungszonen. CDU-Sprecher Friedhelm Zoller mahnte fehlende Radstellplätze in der Innenstadt an. Freie-Wähler-Rat Harald Gmelin sieht im Rad "das innerstädtische Verkehrsmittel der Zukunft". Die 270.000 Euro, die das Rathaus in Wanderweg-Orientierungstafeln investiert, wären seiner Ansicht nach in einer Förderung des Radelns besser angelegt.

> Günstiger Wohnraum wurde von allen Rednern gefordert, es fehlten Regelungen für Geschosswohnungsbau. Flächen "aktivieren, verdichten und in die Höhe bauen" will SPD-Sprecher Czink; nicht Höchstbieter, "sondern die Familien unter den Bewerbern" müssten den Zuschlag bei städtischen Grundstücken erhalten. Freie-Wähler-Sprecher Gmelin forderte, Flächen "nicht nur an Investoren vergeben, die Luxuswohnungen bauen"; auch "diejenigen, denen keine Hoffnungshäuser gebaut werden", hätten ein Anrecht auf Wohnraum. Uneins sind sich die Räte über den Sinn einer städtischen Wohnbaugesellschaft. CDU-Sprecher Zoller verwies darauf, dass die Stadt Sinsheim bereits jetzt Teilhaber "der gemeinnützigen Baugenossenschaft" ist.

> "Rätsel bei den Schulen" will CDU-Fraktionschef Zoller entdeckt haben: Hätten in den 80er-Jahren noch 1100 Schüler das Wilhelmi-Gymnasium besucht, 1000 die Real- und 1000 die Theodor-Heuss-Schule besucht, täten dies heute nur noch 680, beziehungsweise 802 und 608. "Manche Erweiterung erschließt sich uns nicht", sagte Zoller und zitierte Oberbürgermeister Jörg Albrechts Straßenbau-Devise: "Eine Straße pro Jahr - bei 200 Straßen." Sanierungen der Kindergärten seien hingegen "alternativlos". Harald Gmelin sprach davon, "übers Ziel hinauszuschießen"; eine Änderung der Schulbezirke hätte "zu einer erheblichen Einsparung führen" können, so Gmelin. Grünen-Sprecher Töniges fand, dass Schulen die "Hardware", deren personelle Ausstattung die "Software" sind.

> Die Sauberkeit in Sinsheim mahnte Aktiv-Sprecher Hertel an. "Selbst der 20-Millionen-Moloch Mexico-City", sagte er, sei "in der Innenstadt wesentlich sauberer". Er schlug Putz-Patenschaften vor. "Überhaupt kein Verständnis" habe Hertel dafür, "dass die TSG Hoffenheim keine Möglichkeit sieht, den Ultra-Fangruppen das Verschandeln der gesamten Schilderlandschaft auszutreiben." Auch Gmelin redete von "Vandalen mit blau-weißen Aufklebern."

> "Eine enorme Heizfläche mitten in Sinsheim" werde im Zuge der Festplatz-Sanierung geschaffen. Der Platz für 460 Autos, der auch vor der Sanierung schon asphaltiert war, bringe mehr Verkehr ins Wiesental und fördere dessen verkehrstechnische Erschließung, glaubt Töniges. Generell müsse mehr innerstädtisches Grün gepflanzt werden; Sinsheim habe ein "Aufheizproblem".

> Einen "Ortschaftsrat für die Kernstadt" mit ihren 13.000 Einwohnern regte Töniges außerdem an. Im Kernstadtausschuss des Gemeinderats seien Belange der Kernstädter "nicht ausreichend vertreten", darunter "viele ’neue Sinsheimer’ mit hervorragenden Ideen". Eine solche Gruppe benötige Räumlichkeiten, etwa im "Drei-Könige"-Areal.

> Klima- und Naturschutz sowie Nachhaltigkeit in künftigen Planungen stärker zu berücksichtigen, mahnten SPD und Grüne an. Es sei Zeit für "ein Sprint-, nicht ein Marathon-Tempo", sagte Michael Czink. "Die Heimattage von Rebhuhn und Feldlerche" hielt Jens Töniges im Kraichgau für gezählt. Bei den Abstimmungen zum Haushalt der Stadt Sinsheim enthielten sich die drei Grünen-Räte als einzige.

> Das "Sponsoren-Come-Together" genannte Treffen des Rathauses für Unterstützer der Heimattage zogen einige Räte durch den Kakao. "Unsere Heimat ist Deutschland, und in Deutschland spricht man Deutsch", sagte CDU-Sprecher Zoller; Freie-Wähler-Rat Gmelin radebrechte in schiefem Englisch, dass ihm das Messer in der Tasche aufgehe: "There goes me the knive in the pocket on."

> Dühren als Gastgeber schnitt hervorragend ab. Die Abschlusssitzung rotiert jährlich durch die Ortsteile. In Dühren trat der Kindergarten auf - "beim Weihnachtsmarkt hat Ortsvorsteher Alexander Speer uns engagiert", sagt Leiterin Melanie Feil. Der Auftritt holte Eltern und Verwandte in großer Zahl in die Mehrzweckhalle. Über all dem hing ein Foto-Banner mit dem Ort aus der Vogelperspektive. Das Festessen hatte die Ratsstube gekocht. Speer nutzte die Chance "auf ein Baugebiet" hinzuweisen, das dem Ort seit langem fehle.