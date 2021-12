Kasem Badawi hat den Beruf des Herrenfriseurs vor 50 Jahren in Aleppo gelernt. Sein Deutsch ist holprig, doch er will arbeiten. Nun hat er seinen Salon in der ehemaligen Eisküche des Café „San Marco“ eröffnet. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Ein bisschen vermisst er Aleppo schon noch, doch dass er jetzt auch in Sinsheim einen Friseursalon eröffnen konnte, mildert sein Heimweh schließlich doch. Kasem Badawi stammt aus Syrien, ist aus seiner Heimatstadt geflüchtet, weil dort Krieg herrscht. Er fand zunächst, im Jahr 2015, Zuflucht im damaligen Asylbewerberheim der Gartenstadt und lebt jetzt in einer Wohnung, ebenfalls in der General Sigel-Straße. Seine Vermieterin Susanne Körber unterstützt ihn, weil sein Deutsch noch etwas holprig ist. Doch Badawi will die Ärmel hochkrempeln und arbeiten, und zwar am liebsten das, was er liebt: als Herrenfriseur. Dies ist sein Beruf, den er mit Leidenschaft auch in Aleppo ausgeübt hat.

Vorgestellt und beworben hat er sich in Deutschland bei zahlreichen Friseurmeistern. Doch waren es sein Alter und die sprachlichen Barrieren, an denen er letztlich scheiterte. Dass sich dann die Gelegenheit bot, in der ehemaligen Eisküche des Café "San Marco", das im Jahr 2019 seine Pforten für immer schloss, einen eigenen Salon zu eröffnen, war für Badawi ein echter Glücksfall.

In der Passage zwischen Rosengasse und Hauptstraße fällt der Blick gleich auf antike arabische Möbel, die er alle übers Internet gesucht, gefunden und dann quer durch Deutschland herbeigeschafft hat. Denn der 64-jährige einstige Asylbewerber möchte auch in Deutschland die Kunst des Haare- und Bartschneidens zelebrieren, so wie einst in Aleppo, mit Werkzeugen, mit denen er auch in Syrien gearbeitet hat. Die Messer schärft er, indem er sie auf einem Lederriemen abzieht. Er benutzt keine elektrischen Haar-Trimmer, sondern manuelle Haarschneidemaschinen. Auch arabisches Teegeschirr steht bereit.

Seinen Beruf lernte Badawi bereits im Alter von 14 Jahren. "Seitdem ist er mit Leib und Seele Friseur", berichtet Körber, die bei der Neueröffnung des Salons ein wenig für Kommunikation sorgt. Eine weitere Leidenschaft, die Badawi hat, sind Oldtimer. Mit alten, antiken Fahrzeugen handelte er in Aleppo. Doch all seine Autos wurden im Krieg zerbombt. Freunde haben ihm Bilder von viel Schrott geschickt.

Badawi musste mit seiner Familie Syrien sehr schnell verlassen, der Krieg wurde zur Bedrohung für Leib und Leben. Einer seiner drei Söhne lebt inzwischen in Algerien, ein anderer in Schweden, seine Mutter ebenso. Ein Sohn und seine Tochter leben in Sinsheim. In Deutschland suchte Badawi jahrelang Arbeit, angeboten wurden ihm nur Praktika. Er nahm sie gerne an, in eine Anstellung mündeten sie jedoch nicht. Sein holpriges Deutsch und sein Alter waren die Hürden, über die er nicht hinwegkam. Doch zu Hause sitzen und nichts tun – damit wollte er sich nicht abfinden und suchte schließlich nach einer Möglichkeit, einen eigenen Laden zu eröffnen. "Ich muss was tun", sagt er.

Er bemühte sich um ein Zertifikat, das ihn befähigt, ein Geschäft zu führen. Die Handwerkskammer Mannheim stellte ihm schließlich einen Meisterbrief mit Ausnahmebewilligung aus. Demnach darf er sein Handwerk ausüben als Friseur, der "beschränkt ist auf Herrenhaarschnitt ohne Einsatz von chemischen Mitteln". Färben darf er also nicht. "Er hat sich unglaublich reingehängt", berichtet Körber von den großen Bemühungen des Syrers, in Deutschland Fuß zu fassen, sich mit seinen Fähigkeiten zu integrieren und schließlich seinen Beruf auch hier auszuüben mit all den traditionellen Methoden, wie er sie aus seiner Heimat kennt. Den geübten Blick, was dem Herrn steht und was mit dessen Gesichtszügen harmoniert, hat Badawi auch.

Hoffnung, dass er eines Tages wieder in seiner Heimat leben kann, hat er nicht. Und eigentlich will er dort auch nicht mehr leben. Der Krieg hat das Land zu sehr geprägt. Außerdem, sagt er, will er Deutschland, das ihn fünf Jahre lang finanziell unterstützt hat, jetzt auch wieder etwas zurückgeben und Steuern bezahlen. Nun hofft er, dass auch die Kunden kommen.