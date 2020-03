Von Ulrich Brefka

Sinsheim. "The King of Queen is back" – mit diesem Aufmacher präsentiert "ASA-Event" seit Mitte Dezember des vergangenen Jahres die im österreichischen Liezen gestartete große Tournee mit dem Titel "The Spirit of Freddie Mercury. Die Stimme – Das Gefühl – Die Leidenschaft".

Die Akteure der Hommage an das künstlerische Multitalent, die jetzt in der Dr.-Sieber-Halle in Sinsheim Station machten, gehören verschiedenen Nationalitäten an. Die mit dem Etikett "Queen Real-Tribute" versehene Band hat gleich drei Mercury-Doubles im Gepäck, was damit zu tun habe, dass die "Tortur der Tour" dies einfach verlange, verriet der verantwortliche Tournee-Manager Emil Deecken. Sinsheim erlebte den in Mexiko City aufgewachsenen Daniel Tejeda Saenz, der – getreu der Queen-Originalbesetzung – noch einen Drummer, einen Bassisten sowie einen Leadgitarristen an seiner Seite hat. Für Mercurys Kunstfertigkeit auf dem E-Piano steht bei "Real-Tribute" allerdings ein Keyboarder. Die Crew komplettieren je zwei Tänzer und Tänzerinnen, nicht zu vergessen die Wiener Sängerin Elvira Maria Kalev, die mit ihrer fantastischen Stimme, alleine und im Duett mit Saenz, besonderen Glanz verstreute.

Zu den Highlights des Abends gehörten nach dem "Opener Medley mit "Bicycle Race" der Song "Somebody to love", bei dem Saenz und Kalev das erste Mal so richtig durchstarteten – das Double, wie es sich gehört, "onanierend" an der Mikrofonstange sowie Luftgitarre spielend. "We will rock you", vor allem aber der Identifikationshit "We are the Champions", der Saenz‘ sängerische Grenzen durchschimmern ließ, brachten das Publikum dann so richtig auf Betriebstemperatur. Der italienische Leadgitarrist Enzo Sutera beeindruckte nicht nur hier mit schwindelerregenden Soli.

Eines der Sahnehäubchen des zweiten Teils war das anspruchsvolle Stück "Barcelona", das im Original vor allem von der Operndiva Montserrat Caballé getragen wird – von Kalev grandios interpretiert. Nach weiteren Ohrwürmern, wie "I want to break free" oder der von Mercury komponierten "Bohemian Rhapsody" markierte kurioserweise der Song "The show must go on" den Schluss – was aber letztlich ein Ausrufezeichen hinter die Unsterblichkeit des großen Rockpoeten setzt. Dem Tanzgrüppchen war es vorbehalten, die Inhalte der Stücke mit pantomimischem Leben zu füllen, was es auch bravourös meisterte.

Das Publikum war rhythmisch klatschend und stellenweise auch mitsingend – soweit eben textsicher – in das Bühnenspektakel involviert. Anja Rustemeier aus Hoffenheim, für die es auf einem Rockkonzert so richtig "abgehen" muss, bedauerte, dass "kaum jemand Lust auf Tanzen" hatte. Sie habe den Anfang gemacht, versicherte sie, aber viele seien nicht mehr dazugekommen. Die Leistungen auf der Bühne seien "okay" gewesen fügte sie hinzu. Das Original sei selbstverständlich "nicht zu toppen". Einige Besucher beklagten im Übrigen die fehlenden, noch bei der Tina Turner-Show aufgestellten Bistrotischchen im Foyer. Auffallend war auch, dass recht viele Mercury-Fans zu Hause geblieben waren. Im Saal waren nur etwa 350 Besucher auszumachen. Es waren auch schon 1000 in der Dr.-Sieber-Halle. Ob da der Corona-Effekt schon durchgeschlagen hatte? Wie auch immer: Die Zuhörer verabschiedeten das "Projekt Mercury" jedenfalls lauthals und mit stehendem Applaus.