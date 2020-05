Von Tim Kegel

Sinsheim. Der öffentliche Personennahverkehr ist in Zeiten der Corona-Krise weit weniger angesagt als noch zuvor. Die Stadtbusse wirken leerer als sonst, etliche Linien fielen weg. Bis Februar und März waren Busse und Bahnen das große Ding: Wendige Stadtbusse bis in den letzten Winkel der Sinsheimer Gartenstadt wurden angeschafft, doppelstöckige Waggons auf den Überland-Bahnlinien eingesetzt, schnelle Busverbindungen in den Odenwald, Richtung Wiesloch und auf den SAP-Campus etabliert. Das war alles damals und wirkt lange her. Inzwischen hat die Stadt Sinsheim den Busbahnhof in der Innenstadt optisch hergerichtet und mit einigen neuen Lampen versehen. Kaum jemandem ist dies aufgefallen.

Manchen, die dort waren, gefällt’s offenbar: Deutlich heller und farblich freundlich kommt der Betonbau daher. Zwar immer noch grau. Aber ein dunkles Grau mit einem Blaustich, nicht das frühere schmutzige Grau. Auch das diffuse "Sinsheim-Bunt" am Kopf des Bau ist verschwunden. Die Beleuchtung wurde verbessert; respektvoll: der Umgang mit den Graffiti diverser Jugend-Projekte. Man ließ sie, wo sie sind, und strich um sie herum.

Mit Blick auf die Landesheimattage, die inzwischen abgesagt sind, habe man den Busbahnhof hergerichtet. Der Bahnhof als Visitenkarte einer Großen Kreisstadt vertrage den Grauschleier und den Gilb von Abgasen und ausgespuckten Kaugummis nicht, war man überzeugt. Im Spätjahr 2019 fiel die Entscheidung für einen Neu-Anstrich. Mittelfristig wollte man damals den Busbahnhof ab 2021 ins Auge fassen, das Areal entwickeln, ein Konzept erarbeiten. Auch vom Abriss des Betonüberbaus war die Rede. Der Wunsch ging in die Richtung eines modernen, architektonisch leichtfüßigeren und besser beschilderten Terminals.

Vorbei? Vorerst, lässt Oberbürgermeister Jörg Albrecht durchblicken, zumindest bis Klarheit darüber herrscht, was sich Sinsheim nach der Corona-Krise noch leisten kann. Am 26. Mai wird in einer Gemeinderatssitzung ein erster Kassensturz des Stadtkämmerers Ulrich Landwehr erwartet. Albrecht sagt aber auch, dass ein neuer Busbahnhof für ihn "ein Projekt mit Priorität nach den Landesheimattagen gewesen" wäre. Wie realistisch dies dann noch ist, hierüber müsse man sich "in der Tat Gedanken machen". Die Maßnahme sei "kosmetischer Natur"; nicht viel mehr "als ein paar Eimer Farbe", nennt es Albrecht. Ein großer Fan des Busbahnhofs in seiner jetzigen Form ist Albrecht nicht, ob dunkel- oder hellgrau. Das Bauwerk sei "alles andere als zeitgemäß", und es gebe "deutlich modernere Möglichkeiten, ein Terminal auszustatten", von den Anzeigen bis hin zum Wetterschutz.

Als Freund der aktuellen Zwischenlösung erweist sich Jens-Jochen Roth, Stadtrat der SPD und Vorsitzender des Arbeitskreises Nahverkehr. Er lobt ausdrücklich die Maßnahme als "zweckmäßig", ja sogar "charmant". Ein "wetterunabhängiger Umstieg von Bus zu Bus" sei "jederzeit möglich". Das Gebäude habe "immens profitiert" vom Anstrich und der Verbesserung der Beleuchtung. Nach Roths Sicht müssten lediglich die Anzeigen verbessert werden, dann könne man – zumindest für eine Weile – "mit der Lösung zurechtkommen".

Die Maßnahme – knapp unter 30.000 Euro hat sie gekostet – ist nach Ansicht von Baudezernent Tobias Schutz "eigentlich nicht der Rede wert". Und bestehende Probleme, wie etwa ein undichtes Dach, seien damit nicht gelöst. Ganz zu schweigen, sagt Schutz, von der "unglücklichen Rangier-Situation bei der Zu- und Abfahrt" am Busbahnhof. Hier komme es regelmäßig zu Situationen, die "eigentlich haarsträubend" seien. Ein funktionierender öffentlicher Personennahverkehr, sagen Albrecht und Schutz, sei "Voraussetzung, um die Verkehrsprobleme der Innenstadt zu lösen", und dies beginne mit einem neuen Konzept am Busbahnhof.

Ein solches, weiß Schutz, sei in den Jahren 2009/2010 untersucht und dann "vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise gecancelt worden". Ob sich nun die Geschichte wiederholt, könne man im Rathaus schlicht noch nicht absehen. Ein neuer Busbahnhof, schätzt der Baudezernent, würde "drei bis fünf Millionen Euro kosten".