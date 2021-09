Jutta Stier (links), Lehrerin am Wilhelmi-Gymnasium, hatte die Spende der Leitz-Ordner ermöglicht und ist im direkten Austausch mit Astrid Micheletti, Lehrerin am Are-Gymnasium, um weitere Hilfsaktionen zu organisieren. Foto: privat

Von Berthold Jürriens

Sinsheim/Bad Neuenahr. "Aufgrund der katastrophalen Wetterlage und dem Hochwasser der Ahr, bleibt das Are-Gymnasium am Donnerstag, 15. Juli 2021 geschlossen." Noch ahnte die Schulverwaltung in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu diesem Zeitpunkt der Ankündigung in den sozialen Netzwerken nicht, dass diese katastrophale Wetterlage und das schwere Hochwasser 31 Schulen im Kreis Ahrweiler in Rheinland-Pfalz zerstören oder stark beschädigen wird, dass Schäden im dreistelligen Millionenbereich entstehen werden und dass die verheerenden Überschwemmungen vielen Menschen in Nordrhein-Westfahlen und Rheinland-Pfalz das Leben kosten werden. Jutta Stier, Schuldekanin und Lehrerin am Wilhelmi-Gymnasium (WHG), sah die schrecklichen Bilder am Fernsehgerät und ahnte selbst noch nicht, dass sie einige Wochen später ganz real die Ergebnisse der Naturkatastrophe sehen sollte. "Helfen. Da muss man was tun", lauteten Stiers erste Gedanken, die für ihr soziales Engagement in und außerhalb der Schule bekannt ist.

Die Idee, dass das WHG eine Art Hilfspartnerschaft mit einem dortigen Gymnasium aufbaut, kam Stier bald in den Sinn. Unbürokratisch, schnell und persönlich, so sollten die Aktionen ablaufen. "Das Are-Gymnasium ist zwar eine Ganztagsschule, ansonsten aber mit G 8 ähnlich wie unsere Schule konzipiert", erzählt Stier. Zwei Stunden Autofahrt seien ebenfalls machbar. Aufgrund der zu diesem Zeitpunkt bevorstehenden Ferien konnte Stier innerhalb kurzer Zeit mit Infobriefen und Unterstützung des Fördervereins sowie der Schülermitverantwortung (SMV) 2000 Euro für das Are-Gymnasium sammeln.

Dort hatte sie bereits mit Schulleiter Heribert Schieler Kontakt aufgenommen und steht seitdem mit der Lehrerin Astrid Micheletti dauerhaft im Austausch. "Wenn man diese Ereignisse von Augenzeugen persönlich erfährt, bekommt das eine andere Wirkung", sagt Stier. Nachdem sie erfahren hatte, dass vor allem die bekannten Leitz-Ordner den Schülern fehlen würden, wagte sie den Kontakt zur Firma, die in Baden-Württemberg ihren Hauptsitz hat. "Es dauerte etwas, bis ich den richtigen Ansprechpartner hatte, aber ich bekam dann die Zusage, dass Leitz 100 Ordner spenden würde."

Große Zerstörung richtete die Flut im Juli dieses Jahres am Are-Gymnasium in Bad Neuenahr an. Foto: privat

Aufgrund einer Spendenübergabe für die Flutopfer eines pharmazeutischen Unternehmens, in dem ihr Mann tätig ist, begleitete Jutta Stier diesen auf der Fahrt nach Bad Neuenahr Ende August. Sechs Wochen nach der Katastrophe zeigte sich ihr dort ein erschreckendes und surreales Bild. "Das kann man nicht beschreiben", zeigt sie sich noch immer bestürzt vom Anblick der zerstörten Ort- und Landschaften. Von einem "kinderlosen Tal" spreche man vor Ort, denn viele sind bei Verwandten und Bekannten in der höher gelegenen Umgebung untergekommen. "Sie gehen dort als Gastschüler in die dortigen Schulen", berichtet Stier.

Auch die Infrastruktur ist lahmgelegt. "Vier Stunden Fahrt für vier Stunden Unterricht kann man niemandem zumuten", betont sie. Für die Schulgemeinschaft des Are-Gymnasiums, das von über 1000 Schülern besucht wird, sei eine Containerschule in der Grafschaft als vorübergehende Ersatzschule geplant. "Bis diese jedoch steht, findet der Unterricht an der zwölf Kilometer entfernten IGS Remagen statt", erklärt Stier. Dort wechseln sich die Schüler mit Nachmittags- und Vormittagsunterricht ab. "Das Wort Wechselunterricht bekommt hier eine neue Dimension", sagt Stier dazu. In Gesprächen erfährt sie, dass die Kinder sich nach dem Alltag sehnen: "Das Zuhören ist wichtiger als der Unterricht, denn der psychische Schaden, den viele Kinder davontragen werden, ist immens."

Stier und viele ihrer Kollegen möchten helfen, wo sie können. "Ich könnte mir einen dauerhaften Austausch vorstellen. Gegenseitige Besuche der Schüler und Lehrer – fächerübergreifend, aber auch in der Freizeit. Gerne auch zeitnah, um Abstand zu gewinnen von den Ereignissen. Und natürlich mit Spenden helfen, denn es fehlt der Schule und vor allem den Schülern immer noch einiges", betont Stier.

Am Freitag, 17. September, 18 Uhr, findet dazu ein Konzert mit "Lehrer & Friends" auf dem Schulhof des WHG mit dem Titel "Back to School – Benefiz für das Are-Gymnasium" statt. Außerdem hat Stier in diversen Geschäften in Sinsheim sogenannte "Are-Gymnasium-Tische" organisiert. Kunden können mit dem Kauf der dort ausliegenden Schulmaterialien direkt helfen und somit ihre Solidarität zeigen.