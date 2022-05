Sinsheim. (cbe) Auch hier ist Sinsheim vorne mit dabei: Bei einer Liste der Museen, die am häufigsten im Internet gesucht werden, landet das Technik-Museum deutschlandweit auf dem 2. Platz. 79.330 Online-Suchanfragen pro Monat wurden laut dem unabhängigen Verbraucherportal "Vergleich.de" registriert. Das im Internet am häufigsten gesuchte Museum ist demnach das Deutsche Museum in München mit 172.770 Anfragen. Auf dem 3. Platz landete das DDR-Museum in Berlin mit 71.850 Suchanfragen. "Wir freuen uns sehr, dass wir bei den meistgesuchten Museen Deutschlands auf Platz zwei stehen. Jetzt hoffen wir, dass all die Besucher, die sich über die Homepage informiert haben, auch noch real die Technik-Museen in Sinsheim und Speyer besuchen werden", sagt Pressesprecherin Simone Lingner dazu.