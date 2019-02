Von Tim Kegel

Sinsheim. Jetzt geht alles ganz schnell. Oder mit den Worten von Oberbürgermeister Jörg Albrecht: "Dort brummt’s". Das Gebiet zwischen Elsenz und Ilvesbach ist zur Zeit eine Großbaustelle, die bei bestem Frühlingswetter viele interessierte Sinsheimer anlockt. Ein Blick auf die Projekte:

Die Dr.-Sieber-Halle wurde an der Front und an ihrer der Elsenz zugewandten Flanke in diesen Tagen eingerüstet. Ins Auge fallen sofort die blau-weißen Bahnen an dem Gerüst. Die Fassadenarbeiten an der Holz-Beton-Konstruktion haben begonnen. Zum Abschluss wird eine Auflage mit sogenanntem Stäbchenklinker dem Gebäude Struktur verleihen. Oberbürgermeister Jörg Albrecht ging gestern davon aus, dass die Halle im Sommer schon viel von ihrer künftigen äußerlichen Optik zeigt. Die Arbeiten an den Außen- und Grünanlagen beginnen voraussichtlich Ende März.

Der Kreisverkehr zum Hallen-Parkhaus ist weit gediehen. Foto: Tim Kegel (4)/Siegfried Daubenschmidt (1)

Das Parkhaus der Dr.-Sieber-Halle soll bis Winter fertig sein. Hier soll, sagt Albrecht, "im Lauf der kommenden zwei Wochen die Bohrpfahlgründung beginnen". Der Baugrund zwischen Elsenz und Ilvesbach gilt als feucht und daher schwierig. Auf dem hinteren Teil des Hallengeländes wurden Spundwände aus Stahl abgelegt; sie werden in den Boden gerammt und schützen vor Grundwassereintritt. Ein ähnliches Verfahren war beim Neuen Wohnquartier Elsenz Mitte auf dem ehemaligen Zweydinger-Areal angewandt worden. Vom Parkhaus erkennbar ist schon jetzt dessen Zufahrt - es wird aus der Richtung des Freibads angefahren. Auch eine Anbindung an den Kreisverkehr zwischen Schwimmbadweg, Ilvesbach und Katharinenstift ist inzwischen sichtbar.

Das private UP1-Projekt zeigt aus der Ferne eindrucksvolle Dimensionen. Foto: Tim Kegel (4)/Siegfried Daubenschmidt (1)

Der Kreisverkehr ist inzwischen in seiner Streckenführung ebenfalls erkennbar; das Straßenbett ist präpariert, Randsteine wurden gesetzt. Dem Kreisel komme eine Schlüsselfunktion bei den weiteren Bauarbeiten zu, schildert Jörg Albrecht: "Hier sind wir schon sehr weit."

Das UP1, imposantes privates Projekt von Baumanager Lothar Bauer und Architekt Martin Oszter auf dem alten Hallenbad-Areal, wächst nach dem Spatenstich im vergangenen Juni in raschem Tempo. Inzwischen ist die Größe des Hauptgebäudes, eines am Ende rund 20 Meter hohen Turms, schon zu erahnen. Die Gebäude, in denen ein Notariat, eine Senioren- und eine Kindertagesstätte sowie Wohnungen eingerichtet werden, sitzen dicht am städtischen Wohnmobilstellplatz.

Hintergrund Die "Zehn-Euro-Regel" ist ein Spaß, der seit dem Spatenstich für das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle Einzug in die oft mit Humor gespickten Sitzungen des Sinsheimer Gemeinderats gehalten hat. Alles fing mit einem Versprecher von Oberbürgermeister Jörg Albrecht an. Beim Spatenstich - nur wenige Tage nach der feierlichen Taufe der Stadthalle als Dr.-Sieber-Halle - sprachen zuerst Albrecht, dann [+] Lesen Sie mehr Die "Zehn-Euro-Regel" ist ein Spaß, der seit dem Spatenstich für das Parkhaus an der Dr.-Sieber-Halle Einzug in die oft mit Humor gespickten Sitzungen des Sinsheimer Gemeinderats gehalten hat. Alles fing mit einem Versprecher von Oberbürgermeister Jörg Albrecht an. Beim Spatenstich - nur wenige Tage nach der feierlichen Taufe der Stadthalle als Dr.-Sieber-Halle - sprachen zuerst Albrecht, dann mehrere Redner aus Gewohnheit von der Stadthalle. "Wer’s künftig noch mal sagt", witzelte Albrecht, "muss zehn Euro in die Kasse packen." Der neue Name solle allen in Fleisch und Blut übergehen. Dies ist auch der Grund, weshalb Besucher öffentlicher Anlässe in Sinsheim in jüngster Zeit regelmäßig ein trocken eingeworfenes "zehn Euro!" zu hören bekommen - dann hat jemand unbewusst "Stadthalle" gesagt. (tk)

[-] Weniger anzeigen

Der Neubau der Lebenshilfe entsteht auf einer Freifläche zwischen dem Seniorenwohnheim des Arbeiter-Samariter-Bunds und dem Wohnmobilstellplatz in direkter Nachbarschaft zum UP1 und neben den früheren Hallenbad-Parkplätzen. Die ehemals städtische Fläche ist inzwischen Eigentum der Lebenshilfe für Menschen mit Behinderungen. Die Organisation war an ihrem Stammsitz im Badstubenweg in der Sinsheimer Südstadt bereits seit Jahren an ihrer Kapazitätsgrenze angelangt; eine Erweiterung mit einem zweiten Wohnheim war jedoch aus Gründen der Inklusion rechtlich nicht zulässig. Ein neuer Standort musste her, nun am äußersten Rand des Sinsheimer Südens. Der Bauantrag sei "inzwischen im Haus". Im Rathaus hofft man auf einen zügigen Baubeginn und -fortschritt: "Am besten noch während die Großbaustelle läuft", sagt Albrecht. Zur Vorbereitung des Baugrunds wurden in den jüngsten Tagen Bäume auf dem Grundstück gefällt.

Am künftigen Sitz der Lebenshilfe wurden Bäume gefällt. Foto: Tim Kegel (4)/Siegfried Daubenschmidt (1)

Zahlreiche Senioren- und Pflegeeinrichtungen werden nach dem Projektabschluss ihren Sitz in dem Quartier haben. Städteplanerisch ergibt das Sinn aufgrund der Nähe zu den Erholungsgebieten im Wiesental und der alla hopp!-Anlage im Postgarten einer-, aufgrund der Innenstadtnähe andererseits. Auch das Katharinenstift der Diakonie hat diese Entwicklung erkannt und für sich genutzt. Der Anbau des Seniorenheims schreitet ebenfalls zügig voran.

Das Duttengässchen, die Bahnunterführung vom Freibadviertel in die Neulandstraße, wurde im Herbst zwar saniert und steht jetzt sauberer da. Dunkel ist es trotzdem, auch am Tag und trotz neu installierter Deckenlichter. In der Dunkelheit ereignete sich dort auch nach der Sanierung so mancher Diebstahl.

Am Festplatz darf man jetzt doch auch während dessen Sanierung parken. Fotos: Tim Kegel (4)/Siegfried Daubenschmidt (1)

Der Festplatz wird zurzeit saniert - aber in einer anderen Vorgehensweise als zunächst von der Stadtverwaltung kommuniziert. Jörg Albrecht spricht von einer "streifenweisen Sanierung". Auf dem Platz, der bei Pendlern und in Sinsheim Berufstätigen wegen seiner 400 kostenlosen Parkplätze sehr beliebt ist, bleiben dadurch permanent mehrere Dutzend Flächen für Autofahrer erhalten. Dies soll möglichst während der ganzen Maßnahme so bleiben, schildert Albrecht, "auch wenn’s aufwendiger ist". Man nehme derlei "Anregungen aus der Bevölkerung sehr ernst" und setze "gerne um, was sinnvoll ist". Die Vorgehensweise entzerrt auch die Parksituation während der Freibadsaison. Der Ilvesbach-Uferweg wird inzwischen befahren.