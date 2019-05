Auf dem ehemaligen "Edel-Areal" an der Neulandstraße entsteht voraussichtlich ab Dezember der neue Kaufland. Auf Höhe der Gutenbergstraße soll ab Oktober ein Kreisverkehr gebaut werden, über den man langfristig in die Schwarzwaldstraße gelangen könne. Foto: Christian Beck

Von Christian Beck

Sinsheim. Lange wurde diskutiert, nun ist der Weg frei: Ende des Jahres soll mit dem Bau des neuen Kauflands in der Neulandstraße auf dem so genannten "Edel-Areal" begonnen werden; voraussichtlich Ende 2020 werden Kunden dort einkaufen können. Ein Kreisverkehr ist an der Kreuzung zur Gutenbergstraße geplant, diese soll mit der Schwarzwaldstraße verbunden werden - über das Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei. Denn dieses Areal möchte die Stadt kaufen und hat bereits Ideen. Ein Überblick:

> Die Voraussetzungen: Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Vorhaben- und Erschließungsplan bei drei Gegenstimmen und einer Enthaltung beschlossen. Kurz darauf hat Kaufland den Bauantrag eingereicht.

> Der Kreisverkehr wird laut OB voraussichtlich ab Oktober gebaut, Ende des Jahres soll er fertig sein. Kaufland hatte sich den Kreisel gewünscht und wird sich an den Kosten beteiligen. Mit einem Durchmesser von 36 Metern wird er so groß wie jener am Hornbach. Manche der Firmen vor Ort müssen dafür Teile ihres Grundstücks abgeben. Hier sei man aber in guten Gesprächen, erklärt Albrecht. Während der Bauphase soll der Verkehr zumindest in eine Richtung fließen können. Die Umleitung führe über die dann umgebaute Hauptstraße.

> Eine Verbindung vom neuen Kreisverkehr über die Gutenberg- zur Schwarzwaldstraße ist das Ziel der Verwaltung. Wer aus Hilsbach oder Weiler komme, könne diesen Weg wählen und die Innenstadt entlasten. Dazu müsste aber ein Teilstück Straße auf dem Gelände der ehemaligen Autobahnmeisterei gebaut werden. Auf drei bis fünf Millionen Euro schätzt der OB die Kosten. Mit dem Bau könne vielleicht in drei Jahren begonnen werden.

> Der Kauf der Autobahnmeisterei ist dafür allerdings die Voraussetzung. Albrecht hält diesen "für 99 Prozent sicher". Das Areal befindet sich momentan in der Hand des Bunds, man befinde sich in Gesprächen mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben.

> Was passiert mit dem Gelände? Dort stehende Häuser sind noch bewohnt. Laut OB befinde man sich mit jenen Personen in sehr konstruktiven Gesprächen. Albrecht sieht das Areal als geeignet für eine gewerbliche Nutzung. Darüber hinaus sei es einer der Kandidaten für ein neues Feuerwehrgerätehaus. Die Stadtverwaltung sucht seit längerer Zeit einen neuen Standort, laut OB sei dies aber schwierig, da dafür eine Fläche von mindestens einem Hektar gebraucht werde. Die ehemalige Autobahnmeisterei erstreckt sich auf 2,7 Hektar und liegt zudem verkehrsgünstig in der Nähe der Autobahn.

> Was geschieht mit dem bisherigen Kaufland? Laut Anna Münzing von der Kaufland-Unternehmenskommunikation wird der Standort verlagert. Kaufland hat den bisherigen Standort angemietet. Was mit der Immobilie geschieht, ist unklar.

> Warum baut Kaufland neu? Der neue Einkaufsmarkt soll mit 4000 Quadratmetern deutlich größer werden, erklärt Münzing. Der bisherige Markt verfügt über weniger als 3000 Quadratmeter. Dementsprechend sollen Sortiment und Gänge breiter, die Regale niedriger und die Technik moderner sein. Mehr als 300 Parkplätze sind geplant.

> Als "Einstieg in eine neue Ära" bezeichnete Baudezernent Tobias Schutz das gesamte Unterfangen, auch der OB zeigt sich angetan. Mancher Gemeinderat sieht den neuen Kaufland etwas kritischer: Alex Riederer ist "skeptisch, ob wir das Verkehrsaufkommen langfristig bändigen können", Michal Czink wünscht sich ein gesamtplanerisches Konzept.