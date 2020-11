Sinsheim. (cba) Bunt, bunter, Unterführung. Es ist ein wahrer Farbenrausch. Dabei sind es nur eine Treppe und eine danebenliegende Wand. Ob es jedem gefällt, bleibt abzuwarten. Doch klar ist: Hier war jemand kreativ. Entstanden ist eine Passage, die wach macht, den Blick weitet. Die "Jumo"-Jugendlichen haben in der Hauptstraßen-Unterführung bei der "alla hopp!"-Anlage neue Akzente gesetzt, die Betonwand, die den Aufgang flankiert, mit Graffiti bemalt – und die Treppe gleich dazu.

Beim Aufstieg flirren die Farbpigmente, eine Kaskade leuchtender geometrischer Figuren: "Sinsheim bekennt Farbe" lautete das Motto, mit dem junge Künstler der "Mobilen Jugendarbeit" Sinsheim im Rahmen des 2017 gestarteten Projektes "Jumo – Soziales auf der Straße" nun die Gestaltung der Wände fortsetzten, ausbesserten, und sich auch die Treppe vorknöpften.

Das Projekt der Stadt Sinsheim wird in Trägerschaft der Diakonischen Jugendhilfe Region Heilbronn umgesetzt und auch finanziell unterstützt: Mittel zur Städtebauförderung des Landes Baden-Württemberg im Rahmen des Programms "Soziale Stadt" fließen für insgesamt drei Jahre. Sozialarbeiterin Laura Olbert ist Leiterin des Projektes, eine Anlaufstelle für die Jugendlichen ist ihr mobiler Bauwagen, der früher an der Elsenzhalle parkte und nun am Skatepark stationiert ist.

Soziales auf der Straße, alles was draußen stattfindet für Szenen und Cliquen, "Streetwork" also: In Stichworten umreißt die 29-Jährige das Projekt: "Der Bauwagen ist unser Projektlabor." Auf einer Fläche am Bauwagen, am "Graffiti-Corner", könne jederzeit "legal gesprüht" werden. Olbert bezeichnet sich selbst als "Sprachrohr zwischen der Verwaltung und der jugendlichen Szene", will den Jugendlichen "alternative Angebote" machen, vor allem jenen, die von "klassischen Angeboten" etwa von Vereinen, nicht erreicht werden, oft draußen "abhängen". Sie betont: "Es geht um Wertschätzung."

Die mobile Jugendarbeit wird auch jetzt, in der Corona-Zeit, weitergeführt: "Wir sind natürlich eingeschränkt, aber es sind trotzdem Angebote möglich, mit einer bestimmten Personenanzahl." Vor allem eben draußen. "Kreativlabor" nennt sich das Kunst-Kollektiv, das nach weiteren Flächen in Sinsheim zur künstlerischen Gestaltung Ausschau hielt. Zum dreijährigen Bestehen des "Jumo"-Projektes nahmen sich die Jugendlichen die im Jahr 2018 gestaltete Unterführung, die "Street-Art-Galerie", nochmals vor. Olbert nennt diese auch "ein ewiges Projekt". Eine Vernissage sei momentan nicht möglich, wegen Corona.

Sicher gefällt das bunte Kunstwerk nicht jedem. Doch die Anwohner seien begeistert von der "Street-Art"-Kunst, berichtet Olbert: "Sie fanden: Das ist der Hammer." Als die Jugendlichen mit ihren Sprühflaschen zu Werke gegangen sind, hätten die Anwohner Verpflegung und Süßigkeiten beigesteuert und das wachsende Werk bewundert.

"Die Projekte sind aus dem Bedürfnis der Jugendlichen heraus entstanden", berichtet Olbert zur Initiative, wie etwa auch die Aktion "Kunst am Kasten", also die mit Graffiti aufgehübschten Verteilerkästen. Der "Künstlerpool" von "Jumo" sei auch schon von Auftraggebern gebucht worden, darunter die Klima-Arena. "Aber wir hatten auch Bock auf was Eigenes", sagt Olbert.