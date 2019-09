Von Christiane Barth

Sinsheim. Als er im Februar 1992 zum ersten Mal die Stühle in die Rosengasse stellte und den Rollo des Verkaufsraums hochzog, dachte kein Mensch daran, laktose- oder gar glutenfreies Eis zu bestellen. In den letzten 28 Jahren, in denen Eugenio Colucci Sommer für Sommer Waffeltüte für Waffeltüte über die Theke reichte, hat sich viel verändert. Nach diesem Sommer jedoch soll Schluss sein. Das Eiscafé San Marco macht zu.

"Ich bin nicht traurig", bemerkt der 53-jährige Geschäftsführer, der die bald florierende Eisdiele Anfang der 1990er-Jahre noch mit seinen Brüdern Roberto und Massimo sowie mit seinen Eltern betrieb. Seit einigen Jahren führt er den Laden alleine, unterstützt von drei Festangestellten und sieben Aushilfen. Seine Brüder gingen zurück nach Italien, Roberto jedoch lebt inzwischen wieder in Sinsheim.

Von Frühjahr bis Herbst heißt es für Eugenio Colucci: Morgens um 6 Uhr geht es in die Eisproduktion, danach muss die Kundschaft mit Erdbeere, Vanille, Schokolade und Co. eingedeckt werden. Im Hochsommer sind 14 Stunden-Tage keine Seltenheit. Nur außerhalb der Hauptsaison kann er sich mal zwischendurch einen Tag frei nehmen. Jetzt will Eugenio Colucci, der in der Nähe von Venedig aufgewachsen ist, einen "ganz normalen Job" machen - mit freien Wochenenden und Acht-Stunden-Tagen. Die Bewerbungen sind draußen, jetzt heißt es abwarten. "Ich will mehr Zeit für die Familie haben", sagt der gebürtige Italiener. Der elfjährige Sohn besucht das Gymnasium in Neckarbischofsheim, ihm möchte der Vater unbedingt mehr Zeit widmen, und auch seiner Frau Katarzyna Laska.

Außerdem läuft der Pachtvertrag für die Eisdiele aus - dies war ein weiterer Grund für Colucci, seine berufliche Zukunft zu überdenken. Zudem hat ihn die schwindende Kaufkraft der Kunden dazu bewogen. "Früher sind die Leute Pizza essen gegangen und danach in die Eisdiele, heute entscheiden sie sich nur für eines von beiden." Dass das Geld nicht mehr so locker sitzt, bekomme er schon seit Langem zu spüren. "Die Kosten sind heute viel höher als früher, da überlegen es sich die Leute dreimal, ob sie das Geld fürs Eisessen ausgeben wollen." Außerdem habe er festgestellt: "Früher war der Besuch in der Eisdiele noch etwas Besonderes."

Trotz des gesellschaftlichen Wandels ist Eugenio Colucci seinem Stil in den fast drei Jahrzehnten treu geblieben. Nur dreimal hat er den Kaffeelieferanten gewechselt, bei den Eissorten orientiert er sich schon seit jeher an den Klassikern. Wenn er frühmorgens an der Eismaschine steht, greift er zum gleichen Rezept wie vor 28 Jahren. Mit abenteuerlichen Sorten wie etwa Sesam-Eis hat er keine guten Erfahrungen gemacht. Und was die laktosefreie Produktion betrifft: Die stand damals nicht auf dem Programm, weil es die Nachfrage schlicht nicht gab. Bitterschokolade und Fruchteis jedoch sind damals wie heute vegan, laktose- und glutenfrei.

Mit dem Eiscafé Roma pflege er eine freundschaftliche Beziehung: "Jeder macht seinen Job. Und wenn’s eng wird, helfen wir uns auch mit Waffeltüten aus", unterstreicht Colucci. Zum Sinsheimer Herbst am 13. Oktober legt das Eiscafé San Marco sein Finale hin, danach werden die Pforten dieser Eisdiele geschlossen. Doch nicht für immer: Die Söhne des Betreiberehepaars des Eiscafé Roma in der Bahnhofstraße wollen in die Räumlichkeiten einziehen und unter anderem Namen den angestammten Platz mit neuem Konzept erfüllen. Doch der Klassiker bleibt: Der Geschmack des Sommers in der Waffeltüte. Eis wird es also in der Rosengasse weiterhin geben.