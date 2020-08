Alfred Speiser (links) hat seine Anteile an der Geschäftsführung des Citydomes nun abgegeben. Für Theaterleiter Frank Krause ändert sich nichts. Foto: Christiane Barth

Von Christiane Barth

Sinsheim. Endlich wieder Kino. Mit dem Film "Smuggling Hendrix", der Geschichte über einen vom Erfolg verschonten griechisch-zypriotischen Musiker, startet das "Cinema Paradiso" nach über fünf Monaten Zwangspause am Dienstag, 1. September, wieder durch. Das Citydome, in dem auch das kommunale Kino seine Filme zeigt, hat jedoch bereits seit 4. Juni nach der Corona-Pause wieder geöffnet – mit maximal 30-prozentiger Auslastung. Mehr geht nicht unter den geltenden Corona-Auflagen.

Jetzt wurde eine weitere Neuerung bekannt: Alfred Speiser scheidet als Geschäftsführer des Citydomes aus und hat seine Anteile am Unternehmen abgegeben. Der 68-Jährige, der auch in Weinheim ein Kino betreibt, gibt die Leitung, für die er zusammen mit Dr. Thomas Nägele verantwortlich war, ab. Nägele aus Straubing bleibt, ist auch Vorsitzender der "Spitzenorganisation der Filmwirtschaft" und hat nun einen neuen Partner, mit dem er sich den Vorsitz über das Sinsheimer Kino teilt: Stephan Lehmann, vormals Geschäftsführer bei der Cinestar-Gruppe.

Zwar habe das Kino, wie die gesamte Kulturbranche überhaupt, unter der Pandemie zu leiden. Dies sei jedoch nicht der Grund für den Wechsel in der Geschäftsführung gewesen, teilt nun Theaterleiter Frank Krause mit. "Wir als kleines Kino stehen noch relativ gut da", bekräftigt er. Zu kämpfen habe er stattdessen mit viel Unsicherheit und Unklarheit. "Viele wissen gar nicht, dass wir schon längst wieder aufhaben", berichtet der Theaterleiter. Zudem verweist er mit Nachdruck auf die geltende Vorschrift, die zwar im Foyer und im gesamten Kinobereich Maskenpflicht anordnet – aber mit Ausnahme der Kinosäle. "Die Besucher müssen keine Maske tragen, wenn sie einen Film anschauen", betont der Theaterleiter.

Auch die Klimaanlage stelle kein Hindernis für einen Kinobesuch dar: "Laut Aussage der Virologen ist eine Klimaanlage mit Luftaustausch das Beste, was es gibt." Dabei werde die Luft nicht umgewälzt, sondern es werde ständig frische Luft von außen zugeführt. "Die Luft wird frisch angesaugt, gefiltert und durch den Wärmetauscher geführt, eingeblasen und am anderen Ende des Saales wieder abgesaugt."

Die Umsatzeinbußen von März, April und Mai, als die Einrichtung geschlossen war, seien zwar nicht mehr einzuholen, dennoch bleibt der Theaterleiter zuversichtlich. Und auch, dass viele Filmverleiher ihre guten Streifen um ein Jahr verschoben haben und dass Giganten wie Disney ihren "Mulan" nun auf Streamingplattformen anbieten, besorgt ihn nicht wirklich: "Bei uns im Kino kostet der Eintritt acht, neun Euro, auf der Streamingplattform muss man für diesen Film 22 Euro zahlen." Krause ist sich sicher, dass die Videoportale dem Kino keine ernsthafte Konkurrenz machen können. "Wer Kino mag, geht auch wieder ins Kino", ist sich Krause sicher. Schließlich habe man auch Videokassette, DVD und Bluray überlebt.

Für das "Cinema Paradiso" gelten nun einige Änderungen: Die Aufführungen wurden verlegt von Mittwoch auf Dienstag. Auch die Uhrzeit ändert sich: Filmbeginn ist jeweils um 18 und um 20 Uhr. Der Eintrittspreis wurde angepasst und beträgt 6,50 Euro. "Für diese Kompromisse erhielten wir die Zusage, dass wir, wenn immer möglich, unsere Filme in einem großen Saal zeigen können", teilt Esther Neudel, Vorsitzende des Vereins Kommunales Kino Sinsheim, mit. "Wir geben auch weiterhin unser Bestes, um den Besuch im ,Cinema Paradiso‘ so angenehm und so sicher wie möglich zu gestalten."

Tickets sind online erhältlich. Mit einer Buchung ist auch automatisch der Sitzplatz reserviert. An der Kinokasse ist außerdem bargeldloses und kontaktloses Bezahlen möglich. Esther Neudel erklärt überdies zu den Sicherheitsmaßnahmen: "Damit der Mindestabstand im Kinosaal gewahrt bleibt, sind zwischen Gruppen immer zwei Plätze frei. Außerdem bleibt jede zweite Sitzreihe komplett frei." Wer zusammen buche, könne aber selbstverständlich auch als Gruppe beieinandersitzen.