Sinsheim. (RNZ/lyd) Auch wenn sich viele darauf gefreut hatten, sich nach einem Jahr Verzicht wieder auf dem Weihnachtsmarkt zu treffen, zu flanieren und Punsch oder Glühwein zu trinken, überwogen die Sicherheitsbedenken. "Sinsheimer Weihnachtsmarkt abgesagt", ist am heutigen Montag auf der Website der Stadt zu lesen. Und: "Veranstaltung angesichts angespannter Pandemielage nicht durchführbar."

"Wir hätten es uns selbstverständlich anders gewünscht, aber eine Veranstaltung dieser Größenordnung ist derzeit in mehrfacher Hinsicht nicht durchführbar", lässt Oberbürgermeister Jörg Albrecht weiter verlautbaren. "Wir stehen kurz vor dem Erreichen der Alarmstufe, die Intensivbetten in unserem Land sind nahezu ausgelastet, die Inzidenz ist so hoch wie noch nie." Angesichts der rasch steigenden Coronafallzahlen rate das Robert Koch Institut dazu, Kontakte zu reduzieren und Großveranstaltungen abzusagen.

Auch der wirtschaftliche Aspekt dürfe nicht außer Acht gelassen werden, heißt es von Ines Kern, Abteilungsleiterin Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung in der Mitteilung. "Einen Weihnachtsmarkt unter 2G-Bedingungen mit Einlasskontrollen zu stemmen, erfordert immensen personellen und finanziellen Aufwand und erlaubt letztlich nur wenige Besucher."

Bereits im Vorfeld hätten einige Standbetreiber ihre Teilnahme am Sinsheimer Weihnachtsmarkt in Frage gestellt. "Selbstverständlich haben wir bereits vor Wochen die Wirtschaftlichkeit verschiedenster Szenarien kalkuliert und kommen nun bedauerlicherweise an den Punkt, an dem wir den Weihnachtsmarkt vernünftigerweise nicht mehr umsetzen können", so Kern weiter.

"Wir haben in den letzten Tagen unser Möglichstes versucht, Szenarien zu entwerfen, in denen der traditionelle Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende noch realisierbar sein könnte. Unter den gegebenen Umständen ist das jedoch schlechterdings nicht möglich", sagt Oberbürgermeister Jörg Albrecht. Ein drastisch abgespeckter Weihnachtsmarkt mit wenigen Buden und strenger Einlasskontrolle sei weder eine wirtschaftliche Alternative noch wünschenswert.