Michael Westram, FDP-Landtagskandidat im Wahlkreis Sinsheim (links), und der Vorsitzende der FDP-Bundesfraktion Christian Lindner (Mitte) besuchten am Montagnachmittag die Sinsheimer Redaktion und tauschten sich mit Leiter Christian Beck aus. Für das Foto setzten sie kurz ihre Masken ab. Foto: Armin Guzy

Von Christian Beck

Sinsheim. Probleme bei der Impfung, die Stärkung des lokalen Einzelhandels, die Zukunft der Krankenhäuser auf dem Land: Zu diesen und weiteren Themen sprach die RNZ mit dem Vorsitzenden der FDP-Bundesfraktion Christian Lindner.

Sie fordern in der "Masken-Affäre" der Bundestagsabgeordneten Nüßlein und Löbel einen Sonderermittler. Doch sie verfügen selbst über beträchtliche Nebeneinkünfte, es kursierte eine Zahl von über 400.000 Euro. Wie unabhängig sind Sie?

Wenn Sie mich gemeinsam mit diesen Geschäftemachern nennen, verharmlosen Sie in Wahrheit deren Verfehlungen. Was mich betrifft, so nennen Sie die zu versteuernde Brutto-Summe über mehrere Jahre. Dass ich eine wirtschaftliche Basis außerhalb der Politik habe, sichert mir meine Unabhängigkeit. Übrigens beziehe ich zum Beispiel Honorare für öffentliche Vorträge im Ausland. Dort werde ich eingeladen für die Einschätzungen, die ich gebe, und weil sich für diese ein größeres Publikum interessiert.

Doch nach Auffassung mancher haftet der FDP der Ruf als "Partei der Besserverdienenden" an. Gehen Sie hier mit gutem Beispiel voran?

Wir haben Respekt vor Menschen, die sich etwas erarbeitet haben. Unser Herz gehört aber denen, die sich erst noch etwas aufbauen wollen. Deshalb setzen wir uns so für Bildung und Bürokratieabbau ein. Ich bestreite seit dem Tag meines 18. Geburtstags meinen Lebensunterhalt selbst. Mir wurde nie etwas geschenkt. Darauf bin ich stolz. Und ich wünsche mir, dass es für mehr Menschen möglich wird.

Aktuell würden viele gerne arbeiten, dürfen aber nicht. Wir werden von Selbstständigen angesprochen, die darüber nachdenken, ihre private Altersvorsorge anzugreifen, weil das, was sie in den vergangenen Jahren verdient haben, aufgebraucht ist. Was sagen Sie diesen Menschen?

Erstens: Nicht den Mut verlieren. Wenn es nach uns geht, wird es durch reduzierte Steuern und Abgaben zukünftig leichter, wieder Rücklagen aufzubauen. Zweitens brauchen wir für diese Menschen in der Krise einen Unternehmerlohn. Denn die ganzen Hilfsprogramme für Soloselbstständige funktionieren nicht.

Viele beobachten, dass Corona die soziale Ungleichheit verstärkt. Was lässt sich dagegen tun?

Ja, zwischen dem Öffentlichen Dienst und den Selbstständigen unterscheiden sich die Krisenfolgen. Wir sollten aber die Gesellschaft zusammenhalten. Auf Dauer verschärft ein Problem die Ungleichheit: Lücken in der Bildung. In den Schulen könnten Sozialpädagogen, Sprachpädagogen und Lehramtsstudierende nachmittags zusätzliche Förderung anbieten, damit Lücken aufgeholt werden.

Das mag Kindern und Jugendlichen helfen. Ich dachte bei sozialer Ungleichheit eher an eine alleinerziehende Kellnerin, die schon vor der Corona-Krise aufs Geld achten musste und jetzt noch weniger davon hat.

Die von Grünen und CDU verfolgte Pandemiepolitik hat zu lange trotz Hygienekonzepten einfach dicht gemacht. Das hat diese Kellnerin getroffen. Hoffentlich hat sie Kurzarbeitergeld erhalten. Jetzt muss der Arbeitsplatz im Betrieb gesichert werden. Das geht dadurch, dass wieder mit Hygienekonzept gearbeitet werden darf.

Geschäfte dürfen seit Montag wieder öffnen, doch viele haben sich ans Bestellen via Internet gewöhnt. Was kann getan werden, um den lokalen Einzelhandel und somit attraktive Innenstädte zu erhalten?

Eine Überlegung wäre, dass auch Geschäfte vor Ort mit Hilfe einer klugen Kooperation und einer gemeinsamen Logistik Waren liefern. Gleichzeitig kann man nicht genutzte Flächen in den Innenstädten anders präsentieren. Ich denke da an Galerien, Orte der Begegnung, das Ehrenamt.

Lokale Einzelhändler haben gegen Internet-Riesen oft wenig Chancen, wenn es um Online-Einkäufe geht, dafür sorgt häufig schon der Faktor, wer bei Google ganz oben auftaucht. Bedarf es da nicht zusätzlicher Maßnahmen, beispielsweise einer Paketsteuer?

Die Wahlfreiheit der Verbraucher einzuschränken, wird nicht dauerhaft gelingen. Wie hoch müsste die Steuer sein, dass auf Amazon verzichtet wird? Wichtig wäre allerdings, dass lokale Händler bei der Besteuerung nicht benachteiligt werden gegenüber den Googles dieser Welt.

Viele Leser melden sich, dass es bei der Impfung Probleme gibt. Wie ließe sich das verbessern?

Wir brauchen ein Impfportal, das ähnlich wie der Ticketkauf fürs Fußballstadion funktioniert. Zweitens: Hausärzte, Fachärzte und Betriebsärzte müssen mit Impfstoff ausgestattet werden.

Nachdem die Geburtenstation in Mosbach geschlossen wurde, kommen in Sinsheim mehr Kinder auf die Welt. Doch manche fragen sich, ob irgendwann auch das Sinsheimer Krankenhaus in Teilen oder ganz schließen muss. Müssen Kliniken immer auf Wirtschaftlichkeit getrimmt werden?

Ein sorgsamer Umgang mit dem Geld der Steuer- und Beitragszahler ist immer richtig. Aber im Zentrum der Gesundheitsversorgung steht der Mensch. Auch im ländlichen Raum brauchen wir eine schnell erreichbare Notversorgung für Fälle, die nicht planbar sind. Auf der anderen Seite brauchen wir Spezialisierung: Wer beispielsweise eine neue Hüfte bekommt, sollte von jemandem behandelt werden, der das nicht nur zweimal im Jahr macht.