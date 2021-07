Sinsheim. (cbe) Nach dem Corona-bedingten Stillstand sind viele Vereine wieder aktiv geworden. So auch die "Freunde Sinsheimer Geschichte": Vor zwei Wochen wurden die ersten Burg- und Stadtführungen seit Oktober angeboten. "Die Leute waren sehr erfreut. Manche sind mit dem Fahrrad extra aus Heilbronn gekommen", berichtet Vorsitzender Jens Töniges.

Bis Ende September sind an jedem Wochenende Führungen geplant. Vier Burg- und fünf Stadtführer stehen dafür bereit. Wenn mehr als zehn Teilnehmer kommen, wird eine zweite Gruppe gebildet. "Wir wollen die Leute unterhalten, es soll kurzweilig sein", erklärt Marita Hesch alias "Burgfrau Juliana". Und natürlich so manches Wissenswerte erklären, zum Beispiel, woher die Begriffe "steinreich" oder "Torschlusspanik" kommen.

Weitere Ideen für Führungen gibt es, an manchen wird noch getüftelt: Eine Führung speziell für Kinder ist für den 22. August vorgesehen. Eine Führung durchs Stift Sunnisheim ist für den Herbst geplant. Auf Wunsch gibt es eine spezielle Stadtführung zum Thema Demokratie. Eine Führung zum Thema Mühlen können sich die Vereinsmitglieder vorstellen. Und Peter Gaude alias "Ursus" überlegt, ob es nicht eine Führung speziell für Sinsheimer mit ausländischen Wuzeln geben könnte.

Doch die 165 Vereinsmitglieder möchten auch in anderen Bereichen wieder aktiv werden. An den "Sinsheimer Geschichtsblättern" soll wieder gearbeitet werden, die nächste Erscheinung sei für das Jahr 2023 geplant. Am Thema Erinnerungskultur wird gearbeitet. Hier geht es darum, mit weiteren Schildern aufzuzeigen, was sich an bestimmten Orten der Stadt in früheren Zeiten befand. Die Zusammenarbeit mit anderen Heimatvereinen im Kraichgau soll intensiviert werden. Exkursionen sind auch wieder geplant: Am Samstag, 17. Juli, geht es nach Neidenstein, im Herbst nach Ellwangen.

Aus dem Stadtjubiläum, das zunächst für das vergangene und dann für dieses Jahr geplant war und bei dem sich auch die "Freunde Sinsheimer Geschichte" beteiligen wollten, wurde Corona-bedingt leider nichts. Es soll voraussichtlich im Jahr 2025 nachgeholt werden. Bis dahin will der Verein viel bewegen, zum Beispiel um Sponsoren werben, sich im Stadtmuseum einbringen und weitere Ideen austüfteln.