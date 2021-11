Sinsheim. (jubu) Anwohner verständigten am Montagabend, 8. November, die Feuerwehr Sinsheim wegen eines brennenden Schranks.

Im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses in der Dresdner Straße brach gegen 21.25 Uhr ein Brand im Flur aus. Anwohner verständigten den Notruf und brachten sich in Sicherheit. Die Freiwillige Feuerwehr rückte mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften an und konnte den Brand löschen. Weshalb das Feuer in der Wohnung ausgebrochen war, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Anwohner blieben unverletzt und konnten anschließend wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Ein größerer Schaden soll nicht entstanden sein.