Sinsheim. (tk) Die Nachricht ist gerade in Zeiten interessant, in denen die Politik auf den Austausch alter Gas- und Ölheizungen in Privathaushalten drängt. Denn wenn am Biomasse-Heizkaftwerk der kreiseigenen AVR ein Schaden entsteht, spielt zur Versorgung der mit der Anlage verbundenen Verbraucher auch das konventionelle Heizöl als Notfallreserve eine wichtige Rolle.

Momentan und wohl noch bis kommenden Freitag ist es so, da ein Schaden, der zu Beginn der Woche an einem Pelletkessel aufgetreten war, ausgerechnet mit Wartungsarbeiten an der Hauptanlage zusammengetroffen war, die wiederum mit nachwachsenden Rohstoffen befüllt wird.

So erklärt es Stephan Grittmann, Sprecher des Kreis-Unternehmens auf Nachfrage der RNZ. Mit dem Beginn der etwa einwöchigen Revisionsarbeiten an der Hauptanlage sei es beim Hochfahren der mit Holzpellets befeuerten ersten Redundanz-Anlage am vergangenen Montagvormittag zu einer Staubexplosion gekommen. Erst daraufhin sei einer von zwei auf dem Gelände des Biomassekraftwerks stehenden Ölkessel angelaufen. "Das passiert automatisch", sagt Grittmann zum Prozessablauf; Abnehmer der sogenannten "Klima Wärme" des Unternehmens bekämen hiervon nichts mit, weil Wärme "ein träges" Verhalten kennzeichne. Zusätzlich zur Pellet-Anlage mit einer Leistung von sechs Megawatt, stünden dann auch die Redundanz-Ölkessel mit zweimal vier Megawatt Leistung zur Verfügung. Das Kraftwerk auf dem Deponiegelände auf der Waibstadter Höhe versorgt momentan 450 private und gewerbliche Kunden in der Sinsheimer Kernstadt, in einem Gebiet, das sich von Teilen der Gartenstadt im Westen über das Kreis-Schulzentrum bis hin zur GRN-Klinik im östlichen Stadtgebiet erstreckt; gerade am Krankenhaus ist höchste Versorgungssicherheit unabdingbar.

Rund 50.000 Liter Heizöl hält die AVR laut Grittmann momentan in Sinsheim für die Redundanzen des am 30. September 2011 in Betrieb gegangenen Kraftwerks vor. Das entspricht etwa der Menge zweier gewöhnlicher Tanklastfahrzeuge. Zurzeit, führt Grittmann an, laufe "aufgrund der aktuellen Temperaturen" nur einer der beiden Ölkessel. Auf ein mögliches Embargo auf russisches Öl angesprochen, lehnt man sich beim Kreis-Unternehmen nicht allzu weit aus dem Fenster: "Der hoch volatile Markt" mache eine Entscheidung "jetzt zu kaufen, oder abzuwarten, ähnlich schwer wie bei Privathaushalten".

Nicht ganz einfach ist wohl auch die Reparatur des Schadens nach der Verpuffung am Plelletkessel. Am Mittwoch betrieben Techniker laut Grittmann "noch Ursachenforschung", und so ging man zuletzt noch davon aus, dass es sich "nicht um einen Zeitraum von ein oder zwei Wochen" handeln könnte, und dass bis zur vollständigen Reparatur "noch eine Zeit vergehen" werde. Guter Dinge war Grittmann jedoch, dass ab Freitag wieder mit nachwachsenden Rohstoffen gearbeitet werden kann, bei denen es sich hauptsächlich um Grünschnitt- und Grünpflegematerial aus dem Landkreis handle. "Speziell froh" sei man auch, dass bei der Verpuffung des Pelletstaubs "niemandem etwas passiert ist."

Störfälle am Biomasseheizkraftwerk gab es in jüngerer Vergangenheit immer mal wieder: Im Oktober 2019 war es zu einem Schwelbrand gekommen, laut AVR sei dies "beim Hochfahren einer Anlage in dem im Probebetrieb befindlichen Heizkraftwerk" passiert. Im November 2020 hatten sich Pellets und Produktionsreste entzündet und erneut einen Schwelbrand verursacht. Zu einem Ausfall an der Anlage war es zuletzt im vergangenen Oktober gekommen, als Thermo-Öl in Brand geriet und ein Grundlastkessel für das Hauptfernwärme-Netz außer Betrieb ging. Die Fernwärme wurde auch damals über einen Redundanzkessel sichergestellt.

Das Sinsheimer Biomasseheizkraftwerk mit 1,3 Megawatt elektrischer und 5,4 Megawatt thermischer Leistung der Turbine ist laut dem Unternehmen zur Erzeugung von 25.000 Megawattstunden Wärme pro Jahr imstande, jährlich würden 6500 Tonnen Kohlendioxid eingespart, was dem Verbrauch von 2,4 Millionen Liter Heizöl entspreche.

Zum Vergleich: Der durchschnittliche Verbrauch pro Einfamilienhaus mit vier Bewohnern liegt laut Statistiken bei etwa 15 Litern pro Quadratmeter, bei einer Objektgröße von rund 150 Quadratmetern. Folglich würde eine adäquate Ölheizung jährlich rund 2250 Liter Heizöl verbrauchen.